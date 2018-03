En wel in een diamant.

Silicaat perovskiet is een allesbehalve zeldzaam mineraal. Sterker nog: het is het op drie na meest voorkomende mineraal in onze planeet. Maar dat wil niet zeggen dat we het te pas en te onpas kunnen bewonderen. Het bevindt zich namelijk diep in de aardmantel, zo’n 700 kilometer onder het oppervlak van de aarde. “Niemand is er ooit in geslaagd om dit mineraal op het aardoppervlak stabiel te houden,” vertelt onderzoeker Graham Pearson.

Diamant

Het maakt de nieuwste ontdekking van Pearson en collega’s heel bijzonder. Zij hebben het uit de aarde afkomstige mineraal nu namelijk aan het aardoppervlak gespot. En wel in een diamant die op minder dan één kilometer diepte is ontdekt. “De enige manier waarop we dit mineraal aan het aardoppervlak in stand kunnen houden, is door het in een onverzettelijke verpakking te stoppen, zoals een diamant,” vertelt Pearson.

Grote druk

De diamant in kwestie werd gevonden in de beroemde Cullinan-mijn in Zuid-Afrika. Dat de diamant silicaat perovskiet herbergt, betekent dat deze op een diepte van zo’n 700 kilometer moet zijn ontstaan. Dat is zeer ongebruikelijk; de meeste diamanten ontstaan op zo’n 150 tot 200 kilometer diepte. Op zo’n enorme diepte moet de diamant aan een enorme druk zijn blootgesteld: zo’n 24 miljard pascal, vergelijkbaar met de druk van 240.000 atmosferen.

De ontdekking laat maar weer eens zien dat diamanten ook voor de wetenschap van grote waarde zijn. Ze onthullen als het ware wat er in de aarde gebeurt.