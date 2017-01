Dat mag jij beslissen! Je hebt nog tot zes uur vanavond om je stem uit te brengen.

Volgende week scheert Juno opnieuw rakelings langs Jupiter heen. En dat betekent: een nieuw fotomoment. En voor het eerst beslist het publiek welke foto’s er tijdens de volledige scheervlucht worden gemaakt. Op een speciale website kan iedereen nog tot het eind van de middag stemmen op de plaatsen die hij/zij vereeuwigd wil zijn. De plaatsen worden vervolgens op basis van het aantal stemmen gerangschikt, waarbij de locaties met de meeste stemmen de hoogste prioriteit krijgen. “Het is aan het publiek om te beslissen welke locaties in de atmosfeer van Jupiter tijdens deze scheervlucht gefotografeerd moeten worden,” stelt onderzoeker Candy Hansen.

Selectief

Juno doet er – door toedoen van een technisch probleem – nog altijd 53 dagen over om een rondje rond Jupiter te voltooien. De ovaalvormige baan van de sonde voert deze slechts één keer in de 53 dagen rakelings langs Jupiter. Tijdens zo’n scheervlucht worden zoveel mogelijk foto’s gemaakt. Maar het aantal foto’s dat gemaakt kan worden, wordt beperkt door de opslagruimte. “Dus we moeten selectief zijn,” zo legt NASA uit.

Bewerken

Juno begint foto’s te maken zodra deze de noordpool van Jupiter nadert. Twee uur later komt er een einde aan de scheervlucht en dus aan het ‘fotomoment’. De beelden zijn heel belangrijk, zo legt Hansen uit. “Ze helpen het onderzoeksteam om vast te stellen wat er gaande is in Jupiters atmosfeer.” De foto’s die tijdens de scheervlucht gemaakt worden, worden zo snel mogelijk vrijgegeven. Vervolgens kan het publiek deze bewerken.

Volgende week scheert Juno voor de vierde keer langs Jupiter. Op het moment dat de afstand tussen Jupiter en Juno het kleinst is, is Juno slechts 2700 kilometer van de wolkentoppen van Jupiter verwijderd. Meer weten over de missie van Juno? Klik hier!