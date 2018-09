De vissen verschillen erg van hoe diepzeevissen er normaliter uitzien.

Een expeditie naar de Atacamatrog leverde een schat aan nieuwe informatie op over het leven op een van de diepste plekken op onze aarde. Zo ontdekten onderzoekers drie nieuwe vissoorten, die op dit moment nog als ‘de roze, de blauwe en de paarse Atacama slakdolf’ worden aangeduid. Ze zullen een officiële naam krijgen als met alle zekerheid te zeggen is dat het hier gaat om nieuwe vissoorten en er een wetenschappelijke publicatie volgt. De vissen werden gevonden op meer dan zeven kilometer diepte.

Liparidae

De slakdolven maken deel uit van de familie Liparidae. En in plaats van gigantische tanden en een dreigend postuur, zijn deze visjes klein en doorschijnend. Daarnaast zijn ze er uitermate goed in geslaagd om zich aan te passen aan de condities die er in de diepten van de Stille Oceaan heersen. Op deze plekken is het namelijk pikkedonker, koud en heerst er een extreem hoge druk. Maar daar hebben de slakdolven iets op gevonden. Zo bestaat hun lichaam uit een soort gelei, waardoor ze perfect zijn aangepast om onder deze hoge druk te kunnen leven. “Zonder de extreme druk en kou zijn ze erg kwetsbaar en smelten ze wanneer ze naar de oppervlakte worden gebracht,” vertelt onderzoeker Thomas Linley.

Camera’s

De nieuwe vissoorten werden gevonden nadat twee HD-camera’s naar de diepten van de oceaan afreisden. Het duurde zo’n vier uur voordat de camera’s volledig naar de bodem gezonken waren. Daar legde de apparatuur meer dan 100 uur aan videomateriaal en 11.468 foto’s vast, die de onderzoekers geduldig doorspitten.

Roofdieren

De onderzoekers constateerden dat de vissen behoorlijk actief waren en er goed doorvoed uitzagen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ze buiten het bereik van andere vissen leven. Hierdoor zijn ze vrij van concurrentie en andere roofdieren. “Zoals het filmpje duidelijk laat zien, zijn daar veel ongewervelde prooien en is de slakdolf het toproofdier,” zegt Linley.

Het team slaagde er zelfs in om een van de nieuw ontdekte soorten slakdolven te vangen. De onfortuinlijke slakdolf volgde een prooi zo één van de vallen in. De vis werd vervolgens naar het oppervlak gebracht, waar de onderzoekers constateerden dat hij in een ‘zeer goede staat’ verkeerde. De overblijfselen zullen worden onderzocht en bewaard.