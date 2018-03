De ontdekking kan een einde maken aan een flinke controverse.

Onderzoekers van de Kansas University hebben in Montana de resten van een dinosaurus opgegraven. Het gaat om een bovenkaak die alle tanden nog herbergt, delen van de schedel, poot, heupen en enkele wervels. En tot op heden wijst alles erop dat het gaat om een piepjonge Tyrannosaurus rex die zo’n 66,5 miljoen jaar geleden leefde. “De tanden suggereren dat het een Tyrannosaurus rex is, maar er moet nog meer werk verzet worden,” aldus onderzoeker David Burnham.

Controverse

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers op een jonge Tyrannosaurus rex zijn gestuit. Maar eerdere vondsten zijn controversieel. Je moet namelijk bedenken dat skeletten van dieren veranderen naarmate zij groeien. Dus het skelet van een vermeende jonge T. rex ziet er heel anders uit dan het skelet van een volwassen exemplaar. En dat maakt het lastig. Want zijn de verschillen tussen de botten van de mini en maxi het resultaat van verschillende levensfasen of is de mini gewoon een compleet andere soort?

Geluk

En dat is ook de vraag waar onderzoekers die in Montana op een mini-T. rex denken te zijn gestuit, mee te maken hebben. Maar de onderzoekers hebben geluk, zo vertelt Burnham. “Gelukkig heeft de Kansas University een oudere T. rex en een tweede jonge T. rex te leen waarmee we deze kunnen vergelijken en dit probleem kunnen oplossen.”

Vervolgonderzoek zal dan ook duidelijkheid kunnen scheppen over de identiteit van deze dino. Wat de onderzoekers betreft, zijn er twee opties. Of dit is een jonge T. rex. Of het is een Nanotyrannus. Dit is een vleesetende dino die reeds door andere onderzoekers is beschreven. De soort is echter controversieel, omdat resten die aan deze soort worden toegeschreven volgens sommigen eigenlijk resten van jonge T. rexen zijn. De ontdekking in Montana zou dan ook het bestaan van Nanotyrannus kunnen bevestigen. Maar het zou net zo goed de andere kant op kunnen gaan en een jonge T. rex kunnen zijn. Wat mooi is, is dat onderzoekers echter alle puzzelstukjes lijken te hebben die nodig zijn om hier een goed beeld van te krijgen. En dus wachten we rustig af waar ze mee komen. Op dit moment worden de botten die in Montana zijn gevonden uitgebreid geanalyseerd. Ook worden er plannen gesmeed voor nieuwe opgravingen in Montana. “We gaan deze zomer terug, naar precies dezelfde plek. We denken en hopen dat daar meer te vinden is.”