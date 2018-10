Het object werd ontdekt tijdens de zoektocht naar planeet X en lijkt het bestaan van die planeet te onderschrijven.

Onderzoekers hebben het object de naam 2015 TG387 gegeven. Het object bevindt zich op extreem grote afstand van de zon: op het moment dat 2015 TG387 werd ontdekt, was het zo’n 80 AU van de zon verwijderd. Dat betekent dat de afstand tussen 2015 TG387 op dat moment 80 keer groter was dan de afstand tussen de aarde en de zon. Om dat nog wat concreter te maken: de eveneens afgelegen publiekslieveling dwergplaneet Pluto staat 2,5 keer dichter bij de zon dan 2015 TG387.

Dwergplaneet?

2015 TG387 heeft naar schatting een diameter van bijna 300 kilometer. Daarmee zou deze wellicht nog net tot de dwergplaneten gerekend kunnen worden. Het object draait in een zeer langgerekte baan om de zon heen. Terwijl 2015 TG387 zijn baantjes trekt, komt deze nooit echt dicht bij de moederster in de buurt. Het punt in de baan van 2015 TG387 dat het dichtst bij onze zon ligt – ook wel perihelium genoemd – is nog altijd zo’n 65 AU van onze moederster verwijderd. Daarmee breekt 2015 TG387 overigens geen record; het perihelium van 2012 VP113 (80 AU) en het perihelium van Sedna (76 AU) is indrukwekkender. Overigens is de maximale afstand tussen 2015 TG387 en de zon wel veel groter dan die van 2012 VP113 en Sedna. Op het moment dat 2015 TG387 het verst van de zon verwijderd is, is de afstand tussen onze moederster en het object zo’n 2300 keer groter dan de afstand tussen de aarde en de zon!

Geïsoleerd

Wat 2015 TG387 verder ook heel bijzonder maakt, is dat het één van de weinige ons bekende objecten is die zodanig ver van de grote planeten in ons zonnestelsel verwijderd zijn, dat ze niet door deze planeten beïnvloed worden. Naast 2015 TG387 worden ook Sedna en 2012 VP113 niet door de gas- en ijsreuzen in ons zonnestelsel beïnvloed. “En dat maakt ze ontzettend interessant,” aldus onderzoeker Scott Sheppard. “Ze kunnen gebruikt worden om beter te begrijpen wat er aan de rand van ons zonnestelsel gebeurt.”

2015 TG387 werd min of meer toevallig ontdekt. Eigenlijk waren de onderzoekers namelijk op jacht naar planeet X: een grote planeet die zich aan de rand van ons zonnestelsel zou ophouden. Hoewel onderzoekers die enorme planeet nog niet hebben gespot, wijst 2015 TG387 er toch voorzichtig op dat deze zich wel aan de rand van het zonnestelsel ophoudt. Zo viel het de onderzoekers direct op dat 2015 TG387 op ongeveer dezelfde plek aan de hemel zijn perihelium bereikt als 2012 VP113, Sedna en de meeste andere extreem afgelegen Trans-Neptunische objecten die ons bekend zijn. Het wijst erop dat iets – waarschijnlijk een zware planeet – ze in vergelijkbare banen dwingt. Simulaties onderschrijven dat; ze onthullen dat de baan van 2015 TG387 waarschijnlijk door de zwaartekracht van de vermeende planeet X beïnvloed wordt. “Wat zo interessant is, is dat planeet X 2015 TG387 op dezelfde manier lijkt te beïnvloeden als alle andere extreem afgelegen objecten in het zonnestelsel,” aldus onderzoeker Chad Trujillo. “Deze simulaties bewijzen niet dat er nog een zware planeet in ons zonnestelsel te vinden is, maar onderschrijven wel dat er nog iets groots zou kunnen zijn.”