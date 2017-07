De tunnel zou van het hart van het Plein van de Maan naar de Piramide van de Maan lopen.

Archeologen kwamen de tunnel op het spoor met behulp van een techniek die elektrische weerstandstomografie wordt genoemd. Hierbij worden elektroden in de grond gestoken om de bodemweerstand te meten. De weerstand van de bodem kan meer onthullen over wat er in die bodem te vinden is. Als er lokaal een minder sterke weerstand wordt gemeten, kan dat bijvoorbeeld wijzen op een lege ruimte onder de grond.

Teotihuacán De Piramide van de Maan bevindt zich in Teotihuacán (Mexico) en is één van de grootste piramiden op aarde. De bouw van de tempel zou rond 100 na Christus gestart zijn. Rond het jaar 450 werden de laatste delen van de piramide voltooid.

Tunnel

De metingen suggereren dat op zo’n 10 meter diepte een tunnel te vinden is. Die tunnel zou van het hart van het Plein van de Maan (gelegen voor de piramide) naar de Piramide van de Maan lopen. De archeologen benadrukken echter dat meer onderzoek nodig is om een beter beeld te krijgen van de vermeende tunnel.

Ritueel

Ondertussen is de grote vraag natuurlijk waarom de inwoners van Teotihuacán deze tunnel aanlegden. Mogelijk probeerden ze met deze tunnel de onderwereld na te bootsen: een plek waar volgens hen het leven, planten en voedsel gecreëerd werd. In dat geval zou de tunnel vooral een rituele functie gehad hebben. Zo kunnen de archeologen zich voorstellen dat hier ceremoniën werden gehouden ten bate van de landbouw.

Eerder zijn nabij de Piramide van de Zon en de Tempel van Quetzalcoatl (beiden eveneens te vinden in Teotihuacán) ook al ondergrondse tunnels gevonden. In de jaren zeventig gingen archeologen de tunnel van de Piramide van de Zon binnen, in de hoop er een schat aan informatie te vinden over de nog altijd mysterieuze bewoners van Teotihuacán. Maar ze kwamen bedrogen uit: de tunnel bleek geplunderd te zijn (waarschijnlijk door de Azteken, ergens aan het begin van de zestiende eeuw). Dat er nu een soortgelijke tunnel ontdekt lijkt te zijn onder de Tempel van de Maan geeft nieuwe moed. Mogelijk zijn in deze tunnel nog wel objecten te vinden die ons meer kunnen vertellen over de bewoners van Teotihuacán. De archeologen hopen dan ook zo snel mogelijk een kijkje te kunnen nemen in de tunnel.