De planeet zou in een duizelingwekkende tien dagen een rondje rond zijn ster voltooien en lijkt dus in ieder geval niet op de aarde.

Dat schrijven onderzoekers in het blad The Astronomical Journal. In het blad kondigen ze de ontdekking van 100 kandidaat-planeten aan. Eén daarvan bevindt zich dus relatief dicht bij de aarde. De planeet in kwestie draait rond de ster GJ 411 (ook wel Lalande 21185 genoemd). Deze ster staat op zo’n 8,1 lichtjaar afstand van de aarde en is daarmee de op vier na dichtstbijzijnde ster.

Warm

De planeet zou slechts tien dagen tijd nodig hebben om een rondje rond GJ 411 te voltooien. Het betekent dat de planeet vrij dicht bij zijn ster staat en dus waarschijnlijk zeer warm is.

Wiebelen

Er zijn verschillende manieren waarop je een planeet kunt ontdekken. Zo kun je kijken naar het licht van sterren. Wanneer dat licht regelmatig in helderheid afneemt, kan dat wijzen op de aanwezigheid van een planeet die rond deze ster draait en het licht van de ster zo af en toe blokt. Maar je kunt ook kijken naar de bewegingen van een ster. Want zelfs een relatief kleine planeet oefent met zijn zwaartekracht invloed uit op een machtige ster en brengt deze zo enigszins aan het ‘wiebelen’. Dat gewiebel kan – met heel nauwkeurige apparatuur – worden waargenomen.

Kandidaat-planeten We spreken van een kandidaat-planeet als het bestaan ervan nog niet bevestigd is. Aanvullende observaties zijn nodig om van een kandidaat-planeet een planeet te maken.

Dataset

De kandidaat-planeten waar onderzoekers nu op zijn gestuit, zijn op laatstgenoemde manier ontdekt. De wetenschappers bogen zich daartoe over een enorme dataset die verzameld werd met behulp van een spectrometer – HIRES – op de Keck-I-telescoop. Deze spectrometer bestudeerde de bewegingen van meer dan 1600 sterren. De onderzoekers onderwierpen de dataset aan een statistische analyse en visten er zo de signalen uit die waarschijnlijk het resultaat waren van de aanwezigheid van planeten. De onderzoekers waren daarbij heel streng, zo vertelt onderzoeker Mikko Tuomi. “En zelfs met onze strenge criteria vonden we meer dan 100 kandidaat-planeten.”

Vrijgegeven

Het suggereert dat er in de data nog veel meer kandidaat-planeten schuilgaan. Besloten is daarom om de volledige dataset vrij te geven, zodat iedereen – met behulp van speciale software – naar planeten op zoek kan gaan.

Nieuwsgierig of jij ook kandidaat-planeten kan opsporen? De volledige dataset is hier te vinden. De software voor het opsporen van planeten kun je hier downloaden. Voor de tutorial die bij de software hoort, klik je hier.