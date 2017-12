Dat blijkt uit een nieuwe, gedetailleerde kaart van het land onder de Groenlandse ijskap.

Wetenschappers hebben aan de hand van een nieuwe studie een kaart ontwikkelt die precies laat zien wat er zich onder het Groenlandse ijs afspeelt. De kaart geeft een uitgebreide en nauwkeurig beeld van de landmassa en de zeebodem en is gemaakt op basis van gegevens van meer dan 30 instellingen. De schaal is 1 : 3.500.000.

Zeespiegelstijging

Uit de kaart is op te maken hoe het smeltwater van gletsjers, dat uit de Groenlandse ijskap stroomt, gaat bijdragen aan de toekomstige zeespiegelstijging. Zo is bijvoorbeeld ontdekt dat op sommige plekken de ijslaag dikker is dan eerder werd gedacht. “Op sommige plekken ligt het landoppervlak lager waardoor daar meer ijs aanwezig is,” legt BAS-cartograaf Dr. Peter Fretwell uit. “Als dit ijs volledig smelt, betekent dit dat de mondiale zeespiegel met 7,42 meter zal stijgen.” Dat is 7 centimeter hoger dan eerder berekend is.

Gletsjers

Het blijkt zelfs dat sommige gletsjers tot wel 100 meter dikker zijn dan eerder werd gedacht. Volgens glacioloog Prof. Jonathan Bamber is de kaart een goede aanwinst. “Deze kaart vergroot onze kennis over de interactie tussen het ijs en de oceaan. Hierdoor komen we meer te weten over hoe de ijskap zich zal vormen in een veranderend klimaat.”

De bedoeling is dat deze kaart meer zekerheid biedt over hoe Groenland bijdraagt aan de zeespiegelstijging. Echter zijn er nog wel gedetailleerdere kaarten nodig om dit helemaal goed in beeld te brengen. Zo willen de onderzoekers meer metingen verrichten binnen de Groenlandse fjorden om hun complexe interacties beter te begrijpen. “We zullen de kaart blijven verbeteren naarmate er meer gegevens beschikbaar komen,” zegt hoofdauteur Dr. Mathieu Morlighem.