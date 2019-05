Het betekent dat 1,7 miljoen km2 land onder water kan komen te staan.

De smeltende ijskappen in Groenland en Antarctica brengen heel wat op aarde teweeg. Zo is bekend dat als de smelt weerbarstig doorgaat, de mondiale zeespiegel steeds verder stijgt. En dit is een grote bedreiging voor ecosystemen en mensen die aan de kust leven. Maar waar moeten we precies rekening mee houden?

Zeespiegel

In een nieuwe studie riepen wetenschappers de hulp in van 22 experts om mee te denken over hoe ver de zeespiegel in de toekomst zal stijgen. Dergelijke schattingen brengen echter veel onzekerheid met zich mee, omdat we niet precies weten hoe de ijskappen van Groenland en Antarctica op klimaatverandering gaan reageren.

Scenario’s

Om toch een beeld te krijgen van de toekomstige zeespiegelstijging, bekeken de onderzoekers verschillende scenario’s met lage en hoge wereldwijde temperatuurstijgingen. “Het is een formele benadering om onzekere hoeveelheden te schatten op basis van huidige wetenschappelijke inzicht,” legt hoofdauteur van de studie Jonathan Bamber uit. Uit eerdere studies bleek al dat zelfs als het ons lukt om de Parijse klimaatdoelen te handhaven, de zeespiegel flink zal stijgen. Zo stelden andere onderzoeken dat deze tegen het jaar 2300 naar verwachting tussen de 0,7 en 1,2 meter hoger zal liggen dan nu het geval is. Maar de bevindingen uit de huidige studie tonen aan dat het nog extremer kan.

Twee meter

De wetenschappers waarschuwen dat de mondiale zeespiegelstijging nog deze eeuw de twee meter kan aantikken, met alle gevolgen van dien. “Een stijging van deze omvang heeft duidelijk grote gevolgen voor de mensheid,” zegt Bamber. “Het kan ertoe leiden dat 1,7 miljoen km2 aan land onder water komt te staan. Hieronder vallen ook belangrijke regio’s voor de voedselproductie. Daarnaast moeten mogelijk wel 187 miljoen mensen hun huis verlaten.”

De resultaten tonen aan dat mensen die aan de kust leven rekening moeten houden met een significant hogere zeespiegelstijging dan gedacht bij het opstellen van aanpassingsstrategieën. “Het is te hopen dat de bevindingen besluitvormers bewuster zullen maken,” aldus onderzoeker Willy Aspinall.