Miljoenen Amerikanen genoten gisteren van het moment dat de maan tussen de aarde en de zon schoof. Voor de tijd was al duidelijk dat dit de meest gefotografeerde zonsverduistering ooit zou worden. Vrijwel iedereen stak zijn smartphone of spiegelreflexcamera in de lucht. Dit zijn de mooiste kiekjes!

De zonsverduistering werd tijdens een vlucht vastgelegd. Prachtige beelden, want het wordt plotseling donker en vervolgens weer licht. De lichtkrans om de zon – de corona – is op het hoogtepunt duidelijk te zien.

De schaduw van de maan schoof vanaf gisteravond over het aardoppervlak en werd gespot door astronauten aan boord van het internationale ruimtestation.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth…but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs — NASA (@NASA) 21 augustus 2017

De zon achter Jack Mountain, net boven Seattle bij de Canadese-Amerikaanse grens. Een klein deel van de zonneschijf is bedekt. Ook is er een zonnevlek zichtbaar.

De maan schuift bijna volledig voor de zonneschijf. De afstand tot de aarde tot de zon is 400 keer groter dan de afstand van de aarde tot de maan, maar omdat de diameter van de maan in werkelijkheid zo’n 400 keer kleiner is dan de zon, lijken beide objecten ongeveer even groot vanaf het aardoppervlak.

Op het randje van totale verduistering. Langs de rand zijn enkele protuberansen zichtbaar, namelijk grillige materiebruggen in de atmosfeer van de zon. Ook is een glimp van de corona te zien.

Wow! De krans rondom de zon heeft een temperatuur van één miljoen graden Celsius. Dat is veel warmer dan het oppervlak van de zon, dat ongeveer 6.000 graden Celsius warm is.

Over ruwweg 600 miljoen jaar is de laatste zonsverduistering te zien. De afstand tussen de aarde en de maan wordt namelijk steeds groter, waardoor de maan op een bepaald moment niet in staat is om de volledige zonneschijf te bedekken.

In Nederland is de komende honderd jaar geen zonsverduistering te zien. Wil je getuige zijn van een volledige zonsverduistering? Zorg dan dat je op 12 augustus 2026 in Spanje bent. Het is dan de eerste keer sinds 1999 dat de kernschaduw van de maan het vasteland van Europa bereikt.