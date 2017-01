Het bedrijf heeft voldoende geld verzameld om nog dit jaar een lander op de maan te zetten.

Het ruimtevaartbedrijf Moon Express is erin geslaagd om het geld bij elkaar te krijgen dat nodig is om een lander op de maan te zetten. Investeerders zouden Moon Express nog eens zo’n 20 miljoen dollar hebben toegestopt. Daarmee komt het totale bedrag dat investeerders inmiddels in het ambitieuze bedrijf hebben gestopt op zo’n 45 miljoen dollar.

Google Lunar X Prize

Dankzij de nieuwe financieringsronde staat Moon Express niets meer in de weg om nog dit jaar een bezoekje te brengen aan de maan én zich het prijzengeld van de Google Lunar XPrize toe te eigenen. Moon Express is namelijk één van de teams die nog in de race zijn voor dit prijzengeld. De wedstrijd is simpel: het team dat als eerste een ruimtevaartuig op de maan zet, 500 meter op de maan aflegt en in hoge resolutie filmpjes en foto’s van de maan maakt en terug naar de aarde stuurt, krijgt 20 miljoen. Eén voorwaarde: het moet voor 31 december 2017 gebeuren, want anders gaat het prijzengeld van tafel.

Toestemming

Op dit moment zijn er nog maar enkele teams in de race voor het prijzengeld en Moon Express is toch wel één van de favorieten. Het bedrijf kreeg vorig jaar – als eerste bedrijf ter wereld – al toestemming om op de maan te landen.

Exploitatie van de maan

Overigens is Moon Express echt niet alleen uit op de 20 miljoen van Google. Ook nadat het bedrijf voor het eerst heelhuids op de maan geland is en aan alle eisen van de zoekgigant heeft voldaan, wil het verder op de maan. Zo is Moon Express voornemens elementen die op aarde schaars (en dus duur) zijn van de maan te halen en op aarde te gaan verkopen. “Binnen 15 jaar zal de maan een belangrijk onderdeel zijn van de aardse economie,” verwacht mede-oprichter van Moon Express Naveen Jain.

Als Moon Express later dit jaar als eerste Lunar X Prize-deelnemer voet op de maan zet, is dat een primeur van wereldformaat. Tot op heden bezochten namelijk enkel natiën de maan en omgeving.