En dus niet alleen om eitjes te kunnen leggen.

Vrouwelijke muggen drinken het bloed van mensen en andere zoogdieren om een eiwit te verkrijgen dat ze nodig hebben om eitjes te kunnen leggen. Maar ze hebben nóg een goede reden om mensen te bijten, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Als het warm en droog is, kan een bloedmaaltijd ook hun dorst lessen.

Per ongeluk

De onderzoekers deden die ontdekking min of meer per ongeluk. Een aantal studenten bestudeerde dorstige, uitgedroogde muggen toen er een paar ontsnapten. “Het viel ze op dat de muggen ongebruikelijk agressief waren,” aldus onderzoeker Elise Didion. “De muggen probeerden allemaal om te bijten.”

Experiment

En zo ontstond het idee dat de muggen wel eens gedreven konden worden door hun dorst. Didion en collega’s besloten dat idee verder te verkennen door te experimenteren met de gewone steekmug (Culex pipiens) die ook in Nederland voorkomt. De muggen werden een dag nadat het geregend had of kort na een periode van droogte geconfronteerd met bloed en gekeken werd hoe vaak ze een bloedmaaltijd nuttigden. De muggen die net een periode van droogte achter de rug hadden, bleken veel vaker bloed te drinken dan de muggen die kort daarvoor nog regen hadden meegemaakt. Muggen die ook een langdurige periode van droogte achter de rug hadden, maar van de onderzoekers een bakje met water hadden gekregen, bleken niet vaker dan normaal bloed te drinken.

Gedragsverandering

Kortom: de dorstige muggen bleken vaker op een bloedmaaltijd te jagen. De experimenten wijzen verder uit dat het niet heel lang duurt voor een mug uitgedroogd is. “We zagen het gedrag bij een beperkte luchtvochtigheid en hogere temperaturen binnen twee tot drie uur veranderen,” stelt onderzoeker Joshua Benoit. “Het veranderde hun gedrag echt compleet.”

Bestrijding van ziekte

Het onderzoek is heel belangrijk voor de bestrijding van ziektes die door muggen verspreid worden. “Als we weten hoe muggen op droogte reageren, kunnen we beter voorspellen waar een ziekte uit kan breken,” stelt onderzoeker Christopher Holmes. Hij hoopt dat het onderzoek leidt tot een beter begrip van de manieren waarop de omgeving van invloed is op muggen. “Dat weten we op dit moment niet goed.”

De ontdekking is met het oog op de toekomst wel verontrustend. De aarde warmt namelijk op en dat kan betekenen dat gebieden waar muggen een gevaar voor de volksgezondheid vormen vaker te maken kunnen krijgen met droogte die bovendien langer aanhoudt. Het zou muggen agressiever kunnen maken en ertoe kunnen leiden dat ziektes zich nog sneller verspreiden.