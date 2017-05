De ‘skates’ kunnen auto’s ondergronds met een snelheid van zo’n 200 kilometer per uur veilig van A naar B brengen.

Musk onthulde het idee voor de ‘auto-skates’ eerder deze maand. Hij stelde voor om steden te voorzien van een uitgebreid netwerk van ondergrondse tunnels. In die tunnels reizen auto’s op een soort skates razendsnel van A naar B. De skates doen bovendien dienst als een soort lift en brengen auto’s vanuit de tunnels aan het oppervlak en vice versa (zie het filmpje hieronder).

In de tunnels zouden de skates met daarop de auto’s een snelheid van zo’n 200 kilometer per uur kunnen halen. Dat zijn snelheden waar je op dit moment – zeker in het hartje van grote steden – alleen maar van kunt dromen.

Dat Musk niet kan wachten tot zijn tunnelnetwerk werkelijkheid wordt, blijkt wel uit een filmpje dat hij op Instagram heeft gezet. In het filmpje zien we een ‘skate’ door een tunnel razen. “Dit is een testrit van onze elektrische slede die auto’s met 200 kilometer per uur door de tunnels voert en automatisch de ene voor de andere tunnel inwisselt,” schrijft Musk erbij.

De door Musk gebouwde testbaan moet uitwijzen of het idee van Musk in de praktijk net zo goed werkt als in theorie. Als dat het geval blijkt te zijn, is het echter nog de vraag of grote steden het zien zitten om zo’n uitgebreid tunnelnetwerk aan te leggen.