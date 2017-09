Eerder werden we al verwend met een sneak peek. Maar nu kunnen we het gehele pak bewonderen.

Elon Musk – eigenaar van SpaceX – heeft op Instagram een artistieke impressie van het ruimtepak getoond. Op de foto zien we een astronaut gehuld in het ruimtepak, met helm, laarzen en handschoenen aan. Achter de astronaut pronkt de Crew Dragon: het ruimteschip waarmee astronauten al op vrij korte termijn naar het internationale ruimtestation vervoerd moeten gaan worden.

Futuristisch

De afbeelding volgt op een sneak peek die Musk ons eind augustus gunde en waarop slechts de bovenhelft van het pak te zien was.

Die afbeelding onthulde al dat het ruimtepak van SpaceX een stuk minimalistischer en futuristischer is dan de ruimtepakken die we van de gouvernmentele overheidsorganisaties gewend zijn.

Het werkt

Musk liet eerder al weten dat het getoonde ruimtepak geen nepperd is: het werkt echt. Zo is het inmiddels al getest met een groter drukverschil dan in de ruimte.

Naar verwachting zal het ruimtepak vrij snel in gebruik genomen worden. Volgend jaar hoopt SpaceX al de eerste bemande missies naar het ISS te organiseren. Ook liggen er plannen om twee ruimtetoeristen om de maan te laten vliegen. En Musk heeft er nooit een geheim van gemaakt op relatief korte termijn nog verderop te willen: zo droomt hij van een bemande Marsmissie.