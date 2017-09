Elon Musk heeft verschillende SpaceX-bloopers live gezet. De video toont alle mislukte raketlandingen.

De titel van de video is ‘How Not to Land an Orbital Rocket Booster’. Oftewel: ‘Dit is niet hoe je een raket moet laten landen’.

De video werd eind augustus al aangekondigd door Musk en hij houdt zich aan zijn woord.

De vele explosies worden ondersteund door het bekende liedje van Monty Python.

Het laatste shot is natuurlijk de eerste succesvolle zeelanding, waarna Musk zegt: “Jij bent mijn alles!” Het is erg knap om een raket op een drijvend platform van 90 bij 30 meter groot te laten landen. Er is immers geen beschutting, waardoor het harder waait op zee. SpaceX slaagde hier in april 2016 voor het eerst in, waarna verschillende succesvolle zeelandingen volgden.

Duurzame ruimtevaart

SpaceX vindt duurzaamheid belangrijk. Vaak worden raketten slechts eenmaal gebruikt. De eerste trap van de Falcon 9-raket kan echter tien tot twintig keer opnieuw gebruikt worden. Sterker nog: sommige onderdelen kan SpaceX (theoretisch) zelfs duizenden malen recyclen.

Nog geen routine

Toch is iedere zeelanding nog spannend. Hoewel het slagingspercentage toeneemt, zijn zeelandingen nog geen routine. “We zijn pas succesvol wanneer een zeelanding saai is”, zei Musk vorig jaar.