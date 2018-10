Het publiek mag op de openingsavond gratis door de tunnel reizen.

Elon Musk doet de nieuwste ontwikkelingen omtrent zijn Boring Company op zijn Twitter-account uit de doeken.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) 22 oktober 2018

Het gaat om een testtunnel die te vinden is in Hawthorne, een plaats in de Amerikaanse staat Californië, zo laat Musk op Twitter weten.

This is a ~ 6000 ft demo tunnel. First operational, high-speed tunnel still set for Chicago, pending regulatory approvals. — Elon Musk (@elonmusk) 22 oktober 2018

Hoewel de testtunnel niet superlang is, kunnen er toch flinke snelheden worden behaald. Musk geeft op Twitter aan te verwachten dat men in de testtunnel met een topsnelheid van 250 kilometer per uur vervoerd kan worden.

155 mph | 250 km/h — Elon Musk (@elonmusk) 22 oktober 2018

De testtunnel herbergt niet het inmiddels beroemde Hyperloop-transportsysteem, waarbij men in een buis onder lage druk met extreme snelheden (tot wel 1225 kilometer per uur) vervoerd wordt. Dat systeem is namelijk niet zo geschikt voor gebruik in de stad, waar men vaak over kleine afstanden reist. The Boring Company van Elon Musk richt zich voor het vervoer in de stad op een net iets ander systeem, waarbij mensen in ‘elektrische skates’ stappen die vervolgens onder de grond met hoge snelheid naar duizenden kleine stations reizen en je supersnel en dicht bij jouw bestemming brengen.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 maart 2018

Volgens de website van The Boring Company maakt een lift – ingebouwd in een huis in Hawthorne – ook deel uit van de testtunnel die nu in Californië wordt aangelegd. Deze lift wordt gebouwd om aan te tonen dat het mogelijk is om in bestaande gebouwen een liftsysteem te maken die elektrische skates vanaf het oppervlak in het ondergrondse transportnetwerk brengt en weer terug. In de toekomst zouden in de kelder van vrijwel elk kantoor zulke liften kunnen worden ingebouwd, waardoor je met Musks transportsysteem – ook wel ‘loop system’ genoemd – letterlijk van deur tot deur wordt gebracht. En nog snel ook.