De strepen kunnen de leefbaarheid van de maan weleens hebben opgekrikt.

Onderzoekers ontdekten de heldere strepen op foto’s die ruimtesonde Cassini van Dione heeft gemaakt. De strepen zijn helderder dan het omringende materiaal en soms wel honderden kilometers lang. Daarnaast zijn ze vrij smal (minder dan 5 kilometer breed). Wat ook opvalt, is dat ze dwars door het landschap lopen – schijnbaar onaangetast door bijvoorbeeld inslagen en andere factoren die van invloed zijn op Diones topografie. Het wijst erop dat de strepen nog jong zijn.

Helene

Hoe de strepen precies zijn ontstaan, weten de onderzoekers niet. Ze gaan er voor nu echter wel vanuit dat het materiaal waaruit de strepen is opgebouwd eigenlijk niet op Dione thuishoort. Mogelijk is het afkomstig van de ringen van Saturnus of achtergelaten door passerende kometen. Een andere mogelijkheid is dat het materiaal afkomstig is van Helene en/of Polydeuces: deze twee maantjes van Saturnus bevinden zich in dezelfde baan als Dione.

Leven

De ontdekking van deze strepen heeft mogelijk ook implicaties voor de leefbaarheid van Dione. “Als zij (de strepen, red.) afkomstig zijn van een ander hemellichaam, kan dat een andere manier zijn waarop nieuw materiaal op Dione terecht komt,” vertelt onderzoeker Alex Patthoff. “Dat materiaal kan implicaties hebben voor de biologische potentie van Dione’s ondergrondse oceaan.”

Aangenomen wordt namelijk dat onder de ijskorst van Dione – net als op Saturnus’ maan Enceladus – vloeibaar water te vinden is. Water is van cruciaal belang voor leven zoals wij dat kennen en daarom vinden onderzoekers deze manen zo interessant; het lijkt niet ondenkbaar dat er onder hun ijskorst leven ontstaat en standhoudt. Maar dat leven heeft natuurlijk wel meer nodig dan water alleen. En wellicht dat andere hemellichamen Dione trakteren op materialen die de leefbaarheid van de maan ten goede komen.