Nieuw onderzoek sluit uit dat de radioflitsen – waar astronomen zich al tien jaar het hoofd over breken – een aardse oorsprong hebben.

Bijna tien jaar geleden zagen astronomen ze voor het eerst: de Fast Radio Bursts (FRBs). Het zijn heel korte (in de orde van milliseconden) intense radiopulsen die op grote afstand lijken te ontstaan en ongeveer een miljard keer helderder zijn dan radiopulsen die we in ons eigen Melkwegstelsel zien.

Aliens?

Het zijn dus indrukwekkende radiopulsen. Geen wonder dat velen direct aan het speculeren sloegen. Want: hoe ontstaan deze superkorte, intense radiopulsen? “Misschien wel de meest bizarre verklaring voor de FRB’s is dat het boodschappen van aliens zijn,” vertelt onderzoeker Matthew Bailes daarover.

Verschillende ideeën Over het ontstaan van FRB’s hebben onderzoekers uiteenlopende ideeën. Sommigen denken dat ze ontstaan als een zwart gat gas uit zijn omgeving opslokt. Anderen denken dat ze afkomstig zijn van het ingestorte overblijfsel van een zware ster . En weer anderen denken dat aliens ze genereren tijdens het aandrijven van hun ruimteschepen

Lastig

Anderen liepen minder hard van stapel en stelden dat we eerst maar eens vast moeten stellen of de FRB’s wel echt uit de ruimte kwamen en dus niet het resultaat waren van één of andere aardse verstoring. Dat klinkt misschien heel eenvoudig, maar vaststellen dat de FRB’s echt uit de ruimte komen, is niet zo gemakkelijk. “Voor conventionele radiotelescopen met één schotel is het vaak lastig om vast te stellen dat de transmissies hun oorsprong vinden voorbij de aardse atmosfeer,” legt onderzoeker Chris Flynn uit.

Molonglo-telescoop

Maar Flynn en collega’s hebben nu toch een manier gevonden om vast te stellen of de FRB’s uit de ruimte komen. Ze deden daarvoor een beroep op de Molonglo-telescoop in Australië. Deze telescoop heeft geen oog voor alles wat zijn oorsprong vindt in de aardse atmosfeer en daaronder. Met deze telescoop openden de onderzoekers de jacht op snelle radioflitsen. Met succes, want ze detecteerden er drie (die dus gegarandeerd hun oorsprong vinden in de ruimte). Aangezien die drie signalen dezelfde eigenschappen hebben als eerder waargenomen radioflitsen mogen we er eigenlijk wel van uitgaan dat deze fenomenen allemaal in de ruimte ontstaan.

Blijft de vraag natuurlijk: hoe dan? Tja, dat weten de onderzoekers nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor we daar achter komen. “Uitzoeken waar de pulsen vandaan komen is belangrijk als we willen begrijpen hoe ze ontstaan,” legt onderzoeker Manisha Caleb uit. Ze wijst erop dat één van de radioflitsen die zijn waargenomen lijkt te ontstaan in een sterrenstelsel. Caleb hoopt dat met behulp van de Molonglo-telescoop meer radioflitsen aan een specifiek sterrenstelsel kunnen worden gekoppeld en we zo gaandeweg meer duidelijkheid krijgen over hoe deze mysterieuze radiopulsen nu precies gegenereerd worden.