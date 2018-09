De rover heeft moeite met het ophalen van eerder verzamelde en opgeslagen data.

Het goede nieuws is dat Curiosity verder normaal functioneert. Zo kan deze bijvoorbeeld wel real-time data – die dus niet eerst is opgeslagen – naar de aarde sturen. En dat is nuttig, want die data onthult meer over de gezondheid van de rover. Voor zover NASA op dit moment weet, is de rover – op dat probleempje met opgeslagen data na – gezond. Ook reageert de rover op commando’s die vanaf de aarde worden verstuurd.

Reserve-computer

Inmiddels heeft NASA de rover opdracht gegeven om alle wetenschappelijke instrumenten die nog aan stonden, uit te schakelen. De data die deze instrumenten verzamelen, kan door de problemen toch niet worden opgeslagen. Ook worden de nodige voorbereidingen getroffen voor het inzetten van de reserve-computer (zie kader). Deze is mogelijk nodig om de situatie van de hoofdcomputer verder te kunnen onderzoeken.

Twee computers

Curiosity beschikt over twee computers: de A- en B-computer. Vanaf het begin van de missie was de A-versie de hoofdcomputer. Maar in 2013 ontstonden er de nodige problemen met deze computer, waardoor de B-computer de hoofdcomputer werd. NASA slaagde er uiteindelijk wel in om de A-computer weer aan de praat te krijgen, maar deze werd nooit meer helemaal de oude. Zo is er bijvoorbeeld veel minder geheugen beschikbaar dan aan de B-zijde.

Optimisme

NASA is hoe dan ook optimistisch en verwacht dat de problemen kunnen worden opgelost. Hoelang het gaat duren voor Curiosity weer normaal kan functioneren, is in dit stadium onduidelijk.

Door de problemen met Curiosity heeft NASA momenteel twee zorgenkindjes rondrijden op Mars. Door een stofstorm is er namelijk al een aantal maanden geen contact mogelijk met Marsrover Opportunity. Hoewel de stofstorm al flink is afgezwakt en NASA voortdurend probeert om met de rover in contact te komen, is dat tot op heden niet gelukt. Grote vraag blijft dan ook of de rover – die op zonne-energie draait en door de stofstorm langdurig geen zonne-energie heeft kunnen opwekken – nog in leven is.