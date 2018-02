Niet in de laatste plaats omdat het beestje na de geboorte direct van kleur verandert.

Het filmpje is vorige week gemaakt door medewerkers van het Virginia Aquarium & Marine Science Center en laat de geboorte van een Octopus briareus zien. Het beestje kruipt schijnbaar moeiteloos uit zijn ei – die deel uitmaakt van een grotere collectie eieren die nog niet zijn uitgekomen en samen de vorm van een bloem aan lijken te nemen.

Ander kleurtje

Zodra de octopus uit het ei is gekropen, verandert hij direct van kleur: zijn witte lijf wordt bruin. “Octopussen hebben chromatoforen,” zo schrijft een medewerker van het Virginia Aquarium op Facebook. Dit zijn celorganellen die pigment bevatten “en van kleur kunnen veranderen, waardoor de octopus in staat is om zich te camoufleren.” Aangenomen wordt dat deze chromatoforen gestimuleerd worden wanneer de octopus uit het ei kruipt. Mogelijk hangt het samen met de stress die deze gebeurtenis voor de octopus meebrengt.

Het blije nieuws over de geboorte van deze octopus verspreidt zich als een lopend vuurtje over het wereldwijde web. Het filmpje is inmiddels al meer dan 1,6 miljoen keer(!) bekeken. Maar het is niet louter vreugde wat de klok slaat. Want spoedig zal de kleine octopus die je uit het ei ziet kruipen, wees zijn. De vader leeft waarschijnlijk al niet meer: mannelijke octopussen sterven vaak kort nadat ze kroost hebben verwerkt. En het vrouwtje zal waarschijnlijk spoedig volgen: vrouwelijke octopussen sterven doorgaans kort nadat hun eieren zijn uitgekomen. Het betekent dat deze kleine octopussen er al vrij snel alleen voor komen te staan. Maar het zijn vrij solitaire dieren en ze weten zich doorgaans dan ook prima te redden.

De baby-octopussen groeien inmiddels gestaag, zo blijkt uit een filmpje dat een paar uur geleden is vrijgegeven en waarop één van de octopussen die vorige week uit het ei kroop, in de lens tuurt.