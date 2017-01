Een dubbelster zal in dat jaar fuseren en exploderen, waarna de ster ongeveer duizend keer helderder wordt en één van de helderste sterren aan de nachthemel is.

Tot die unieke voorspelling komen Amerikaanse onderzoekers. “De kans dat je een explosie kunt voorspellen is één op een miljoen. Het is nog nooit gedaan,” stelt onderzoeker Larry Molnar.

KIC 9832227

Het draait allemaal om de dubbelster KIC 9832227. “Twee sterren die een gezamenlijke atmosfeer hebben, net zoals twee pinda’s een dop delen,” legt Molnar uit. De twee sterren draaien om elkaar heen. En onderzoek wees eerder uit dat hun omlooptijd geleidelijk aan afneemt. Het wees er voorzichtig op dat de twee sterren naar elkaar toe aan het bewegen zijn, zo stelde Molnar begin 2015. Kortom: het leek erop dat deze twee sterren gingen fuseren.

Vervolgonderzoek

Maar het was nog te vroeg om te stellen dat de twee sterren elkaar binnenkort tegen het lijf zouden lopen. Daarvoor was meer onderzoek nodig. En daar zijn Molnar en collega’s de afgelopen jaren mee bezig geweest. Zo kunnen ze nu aantonen dat de omlooptijd van de sterren de afgelopen twee jaar verder is afgenomen. “Conclusie is dat we echt denken dat onze fuserende sterren-hypothese nu serieus moet worden genomen en we de komende jaren moeten gebruiken om deze dubbelster intensief te bestuderen, zodat we – wanneer deze explodeert – weten wat tot deze explosie geleid heeft,” stelt Molnar.

Naar verwachting zullen de sterren in 2022 – of een jaartje eerder of later – fuseren en exploderen, zo voorspelt Molnar nu. Op dat moment zal de ster zo’n duizend keer helderder worden en één van de helderste sterren aan de nachthemel zijn. Matt Walhout, verbonden aan dezelfde universiteit als Molnar, maar niet betrokken bij het onderzoek: “Als de voorspelling klopt zullen ouders voor het eerst in de geschiedenis in staat zijn om te wijzen naar een donker plekje aan de hemel en te vertellen: “Kijk, kinderen daar verstopt zich een ster die binnenkort oplicht.”