De missie van de mini-satelliet zat er zo’n vijftien minuten voor deze foto werd genomen al op.

Begin mei lanceerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de Marslander InSight. Maar de lander ging niet alleen: hij ging vergezeld door twee nanosatellieten, MarCO A en B genoemd. En gisteren – tijdens de landing van InSight – speelden deze nanosatellieten een belangrijke rol. Ze monitorden de afdaling en landing van InSight en konden ons reeds enkele minuten nadat de lander voet op Mars zette, vertellen dat deze was geland.

Mars

En daarmee zat de missie van de twee nanosatellieten – die tijdens de landing van InSight langs Mars scheerden – er direct op. Zo’n tien tot vijftien minuten nadat InSight was geland, besloot MarCO B echter nog één keer achterom te kijken en een blik te werpen op de planeet die zojuist weer een robotische bewoner rijker was geworden.

Op de foto – gemaakt toen MarCO B zo’n 6000 kilometer van Mars verwijderd was – zien we naast Mars ook enkele onderdelen van de nanosatelliet zelf.

Toekomst

Het werk van de twee nanosatellieten MarCO A en B mag baanbrekend genoemd worden. Nog niet eerder zijn satellieten van zo’n kleine omvang – ze zijn nauwelijks groter dan een aktetas – op een interplanetaire missie gestuurd. Het was dan ook afwachten of de nanosatellieten zich onderweg goed zouden houden en op het moment suprême hun werk konden doen. Maar de nanosatellieten deden wat er van ze verwacht werd. En daarmee is bewezen dat deze kleine en relatief goedkope satellieten ook op grote afstand van de aarde van nut kunnen zijn. De kans lijkt dan ook groot dat toekomstige Marsmissies ook vergezeld gaan door nanosatellieten die tijdens de afdaling en landing van een Marslander of -rover een snelle communicatie met de aarde mogelijk maken.

Voor MarCO A en B zit het werk er nu echter op. Ze zullen rond de zon blijven cirkelen, wat NASA wel de gelegenheid geeft om te onderzoeken hoe de nanosatellieten een langduriger verblijf in de ruimte ervaren.