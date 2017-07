En daarom is er dus nog geen datum geprikt voor die allereerste bemande Marslanding.

Dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie droomt van een bemande Marsmissie is geen geheim. Maar wanneer die dan precies plaats moest vinden? Dat bleef eigenlijk altijd een beetje vaag. Je zou je dan ook bijna af gaan vragen of NASA het eigenlijk wel kan: mensen op Mars zetten.

Met dit budget gaat het niet

Tijdens een bijeenkomst van het American Institute for Aeronautics and Astronautics kwam Bill Gerstenmaier, dé man als het gaat om de bemande ruimtevaart binnen NASA, met een ontnuchterende reactie op dat vraagstuk. Nee. NASA kan met de huidige budgetten geen mensen op Mars zetten.

Verrassend

Misschien komt dat een beetje als een verrassing. Want NASA heeft ons lang voorgespiegeld dat een bemande missie naar Mars prima mogelijk was. Als het budget jaar na jaar – in lijn met de inflatie – een beetje bleef stijgen en het gloednieuwe Space Launch System en ruimtevaartuig Orion in gebruik zouden worden genomen, gold: the sky is the limit. Dan moesten we mensen op Mars kunnen zetten en weer heelhuids terug kunnen brengen.

Landen

Maar Gerstenmaier zet nu dus een streep door die optimistische beweringen. Hij doet dat in reactie op een heel redelijke vraag die tijdens de bijeenkomst van het American Institute for Aeronautics and Astronautics vanuit het publiek komt: Waarom heeft NASA nog geen datum geprikt om mensen op Mars te zetten? “Ik kan daarvoor geen datum prikken en de reden is dat we – met het beschreven budget dat dus grofweg elk jaar 2% stijgt – geen oppervlaktesystemen voor Mars kunnen bouwen,” aldus Gerstenmaier. Het is met deze budgetten dus prima mogelijk om Orion en SLS af te maken en uiteindelijk naar Mars te vliegen. Maar de atmosfeer van Mars binnengaan, afdalen in die atmosfeer en vervolgens heelhuids op het oppervlak van de rode planeet landen: dat is – met het voorgespiegelde budget – een brug te ver.

Marsrovers zijn anders

Misschien vraag je je af waarom dat zo lastig is: NASA heeft in het verleden toch al verscheidene Marsrovers heelhuids laten landen? Correct. Maar dat is niets in vergelijking met het laten landen van een bemande ruimtesonde, legt Gerstenmaier uit. “Als je kijkt naar de rovers die op Mars geland zijn, dan zie je dat ze grofweg 1 metrische ton wegen.” Een bemande lander zou ongeveer 20 keer meer wegen. “En dat is de minimale massa die we op het oppervlak van Mars moeten kunnen zetten.” En NASA weet nog niet hoe dat moet. Natuurlijk kun je dat uitvogelen, maar: dat kost geld. En dat geld is er dus niet. En daarom is het lastig om een datum te prikken voor een bemande landing op Mars.

Moeten we de rode planeet dan voorlopig maar helemaal uit ons hoofd zetten? Zeer zeker niet. Want het krap zittende NASA is niet de enige die droomt van een missie naar Mars. Ook bijvoorbeeld SpaceX en Blue Origin zien zo’n bemande Marsmissie wel zitten. En Elon Musk (SpaceX) durfde daar eerder wel al een voorzichtige datum voor te prikken: ergens in 2025 zou het moeten gaan gebeuren.