NASA blijft nog zeker tot in januari 2019 aan de rover roepen.

NASA geeft nog niet op. Vorige week liet de ruimtevaartorganisatie weten te stoppen met het aanroepen van marsrover Opportunity. Maar daar komen ze nu toch weer op terug. Tot zeker begin volgend jaar zal NASA de marsrover blijven ‘porren’ in de hoop dat de rover gehoor geeft.

Gespot! Hoewel Opportunity nog niets van zich laat horen, heeft de Mars Reconnaissance Orbiter hem in ieder geval wel gespot. Op de foto is de marsrover te zien als een klein stipje die tijdens de stofstorm op de Martiaanse vallei strandde. Klik hier voor de foto.

Winden

NASA vestigt alle hoop op een aanwakkerende wind, die de komende maanden op de rode planeet zal opdoemen. Zo zou het goed kunnen dat er grote hoeveelheden stof op de zonnepanelen van de op zonne-energie werkende rover vastgeplakt zit, waardoor de rover niet voldoende energie kan opwekken om antwoord te geven. Winden die over de rode planeet razen hebben al eerder bijgedragen aan het opschonen van de roverpanelen. De winderige periode vindt plaats tussen november en januari. Aan het einde van deze periode zal NASA opnieuw beoordelen of de inspanningen om de rover te bereiken, voortgezet worden.

Stil

Want tot op heden is het angstvallig stil rond de rover, waarvan er al sinds juni niets meer vernomen is. Het is te wijten aan een stofstorm die eind mei ontstond en de rode planeet in rap tempo wist te veroveren. Door de stofstorm was de atmosfeer van Mars gevuld met fijne stofdeeltjes die het zonlicht tegenhouden. En dat is een groot probleem voor Opportunity die afhankelijk is van zijn zonnepanelen. Sinds de storm sinds september weer is gaan liggen, probeert NASA contact te leggen met de rover. Zo sturen ze commando’s via het Deep Space Network en proberen ze aandachtig te luisteren via breedband. Maar helaas tot op heden nog zonder succes.

Kou

Hoewel NASA optimistisch blijft, zou het toch ook kunnen dat de stofstorm het einde van de vijftien jaar oude marsrover betekent. Zo is het mogelijk dat Opportunity tijdens de storm te weinig energie heeft overgehouden om de accu’s tegen de Martiaanse kou te beschermen. Als dit het geval is, is het over en uit.

Maar voor nu houdt NASA nog hoop en zullen ze doorgaan met het uitzenden van signalen. Dit is namelijk niet de eerste keer dat Opportunity een hobbel in de weg tegenkomt. Zo verloor de rover in 2005 en in 2017 beide voorbesturingen en werkt ook het flash-geheugen niet meer. Maar niets heeft de rover tot op heden nog kunnen tegenhouden om zijn missie te kunnen voorzetten. Misschien dat hij dus ook de stofstorm wel weet te overleven.