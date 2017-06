De missie dient ter voorbereiding op toekomstige ruimtemissies die naar verre oorden – zoals Mars of een planetoïde – leiden.

De bijzondere onderzeese missie is gisteren van start gegaan. Vier astronauten namen hun intrek in een onderzeese module die zo’n 10 kilometer uit de kust van Florida ligt. De komende tien dagen zullen ze in en buiten die module onder meer nieuwe apparatuur testen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de impact die het verblijf in de onderzeese module op het lichaam en slaapgedrag van de ‘astronauten’ heeft.

Aquarius De ‘astronauten’ verblijven in Aquarius, het enige permanente onderzeese laboratorium en habitat ineen. Het bevindt zich zo’n 19 meter onder het zee-oppervlak, is zo’n 13 meter lang en heeft een diameter van ongeveer 4 meter.

Uitdagingen

Het lijkt misschien wat gek om jezelf onder water voor te bereiden op een ruimtemissie. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Onder water krijgen de astronauten met een aantal uitdagingen te maken die vergelijkbaar zijn met de uitdagingen waar ze op Mars of een planetoïde mee te maken kunnen krijgen. Zo kunnen de astronauten niet zomaar naar buiten stappen: ze zullen zich eerst in een duikpak moeten hijsen. En als er iets fout gaat, kan de bemanning niet snel gered worden: de astronauten moeten zo’n 16 uur uittrekken voor decompressie, alvorens ze boven water kunnen komen.

Op aarde

Dat ruimtevaartorganisaties ervoor kiezen om verre ruimtemissies deels op aarde voor te bereiden, is goed te verklaren. Niet alle experimenten die voorafgaand aan dergelijke missies moeten worden uitgevoerd, kunnen in de ruimte plaatsvinden. Dat kost namelijk te veel geld en tijd.

Het onderzeese lab voor de kust van Florida is natuurlijk niet de enige aardse plek waar mensen zich voorbereiden op verre ruimtereizen. Ook op Hawaii worden Marsmissies nagebootst. En een paar jaar geleden werden zes mensen in Moskou nog 520 dagen opgesloten in een module om de heen- en terugreis naar Mars te simuleren.