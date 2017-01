Ruimtesonde Cassini heeft een prachtige foto gemaakt van de maan die akelig veel lijkt op de Death Star uit Star Wars.

De bijnaam ‘Death Star’ heeft Mimas natuurlijk te danken aan de enorme krater die het maantje rijk is. De krater is ongeveer 139 kilometer breed en pronkt op een maantje dat slechts 396 kilometer breed is.

De krater – die vernoemd is naar zijn ontdekker: William Herschel – draagt de naam Herschel-krater. In het hart van de krater bevindt zich een berg. Deze is bijna net zo hoog als de Mount Everest. Op de foto van Cassini komt die berg – net als de omringende kraterwanden – prachtig uit de verf, omdat ze een schaduw werpen op hun omgeving. Cassini maakte de foto vorig jaar en was toen zo’n 185.000 kilometer van de maan verwijderd.

Ruimtesonde Cassini bestudeert Saturnus en zijn manen al een tijdje. Daar komt later dit jaar echter – helaas – verandering in. Dan komt de Cassini-missie met een geplande duik in de atmosfeer van de gasreus tot een einde. Maar zover is het nog niet: de komende maanden mogen we nog spectaculaire beelden van de ruimtesonde verwachten. Zo bestudeert deze momenteel de buitenste randen van Saturnus’ grote ringen (het leverde eerder al dit prachtige kiekje van maan Pandora op) en zal deze later dit jaar in de ruimte tussen Saturnus en zijn ringen gaan duiken.