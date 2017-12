NASA heeft groen licht gegeven om twee conceptmissies verder uit de diepen. Het gaat om missies naar de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko en de maan Titan.

In april ontving de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie twaalf conceptvoorstellen voor toekomstige ruimtemissies. De finalisten zijn CEASAR en Dragonfly. Zij krijgen een financieel duwtje in de rug en worden wellicht ooit werkelijkheid. Als de missies doorgaan, worden de ruimtevaartuigen ergens halverwege het volgende decennium gelanceerd.

Dragonfly is een drone die gaat onderzoeken of er leven mogelijk is op Titan, de grootste maan van Saturnus. De drone heeft qua uiterlijk iets weg van een libelle. Op Titan zijn grote meren en zeeën die gevuld zijn met ethaan en methaan. Daarnaast zijn hier vrijwel alle ingrediënten voor leven te vinden, zoals wij dat kennen. De Dragonfly vliegt straks makkelijk naar verschillende plekken op de maan. Vliegen is namelijk makkelijker dan op aarde: Titan heeft een dikke atmosfeer en een beperkte zwaartekracht. Meer weten over deze missie? We schreven er eerder over op Scientias.nl.

CEASAR (Comet Astrobiology Exploration SAmple Return) gaat naar de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko om een stuk van de komeet te vangen. Vervolgens brengt het ruimtevaartuig dit stukje komeet terug naar de aarde. Kometen zijn bijzondere objecten, omdat ze bestaan uit een mix van materialen, afkomstig van oude sterren en interstellaire wolken. Onderzoekers hopen dankzij CEASAR meer te weten te komen over hoe deze materialen uiteindelijk op aarde zijn beland. 67P is inmiddels een oude bekende. De Rosetta-ruimtesonde bracht hier namelijk wat jaartjes door en verzamelde veel gegevens en data over het object.

Deze twee missies krijgen tot eind volgend jaar geld van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Dit betekent dat de concepten in 2018 verder ontwikkeld worden. In 2019 bepaalt NASA of de missies werkelijkheid gaan worden.