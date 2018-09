De DART-missie moet in 2021 het luchtruim kiezen.

Het ruimtevaartuig dat deze belangrijke taak op zich heeft gekregen, is op dit moment de ontwerp- en productiefase in gerold. Hiermee is het team weer een stap dichterbij lancering.

Kinetische impact-techniek De DART-missie zal gebruik maken van de kinetische impact-techniek. Met deze techniek wordt er een kleine verandering in de orbitale snelheid van de planetoïde geforceerd. DART zal de techniek demonstreren en vervolgens het effect van de impact meten. Vanaf de aarde zullen observatoria de verandering in de baan van Didymos B vaststellen. Wetenschappers van over de hele wereld krijgen hierdoor de mogelijkheid om meer te leren over een kinetische impact en of dit een werkende strategie is voor het afbuigen van planetoïden.

Baan

Het ruimtevaartuig Double Asteroid Redirection Test (DART), is gebouwd met een wel heel speciaal doel. Zo gaat het team proberen om de baan van planetoïde Didymos te veranderen. Didymos bevindt zich redelijk dicht in de buurt van de aarde. En door de baan waarin de planetoïde zich bevindt, is er een mogelijkheid dat de planetoïde de aarde heel dicht gaat naderen, met alle gevolgen van dien. Door de baan van de planetoïde te veranderen, kunnen we dus leren hoe we onze eigen planeet kunnen beschermen tegen een mogelijke impact van een planetoïde.

Didymos

Didymos (Grieks voor tweeling) is een binair systeem dat bestaat uit twee delen. Didymos A is ongeveer 2,5 kilometer groot. Om Didymos A heen, draait Didymos B. Dit is een kleinere planetoïde van ongeveer 160 meter. Het team ontwikkelde een richtsysteem dat Didymos B goed in de gaten gaat houden. Het ruimtevaartuig, dat ongeveer de grootte heeft van een kleine auto, zal vervolgens op de kleinere planetoïde met ongeveer 6 km/sec inslaan.

“DART zal het eerste, geplande bezoek aan een binair planetoïde systeem brengen,” zegt onderzoeker Andrew Cheng. “Dit is belangrijk, omdat we planetoïden die zich in de buurt van de aarde bevinden nog niet volledig begrijpen.” Met de missie willen de onderzoekers meer te weten komen over de aard van planetoïden, en bestuderen hoe een planetoïde reageert wanneer het getroffen wordt. Deze kennis is van groot belang mochten we ooit in een situatie terecht komen dat we objecten moeten afbuigen.