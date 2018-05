De voorbereidingen voor een nieuwe legendarische scheervlucht kunnen bijna beginnen!

Hoofdonderzoeker Alan Stern laat op Twitter weten dat New Horizons volgens de laatste berichten in uitstekende conditie is. En volgende week wil NASA de ruimtesonde dan ook uit zijn winterslaap gaan halen. Vanaf dat moment kunnen de voorbereidingen voor diens volgende scheervlucht echt beginnen. En dat werd misschien wel tijd ook; op 1 januari 2019 is het al zover!

Een terugblik

Ruimtesonde New Horizons scheerde in 2015 langs Pluto en veranderde het beeld dat we van deze dwergplaneet en zijn manen hadden voorgoed. Voor het eerst konden we Pluto en zijn maantjes namelijk van dichtbij bewonderen en het complete systeem bleek een stuk ingewikkelder en spannender dan gedacht. Zo onthulde New Horizons dat op Pluto bergen, gletsjers en nevels te vinden zijn. En bleek maantje Charon een 1800 kilometer lang klovensysteem te bezitten. En dat was nog maar het begin. Want na Pluto vloog New Horizons gewoon verder, dieper de Kuipergordel in. Momenteel is de sonde onderweg naar het Kuipergordelobject 2014 MU69 (bijgenaamd Ultima Thule).

New Horizons werd in april 2017 in een soort winterslaap gebracht. Dat betekent dat deze dus al meer dan een jaar ‘slapend’ door de ruimte vliegt. In die periode heeft de sonde echter regelmatig van zich laten horen. De sonde gaf zo nu en dan een soort ‘gezondheidsrapportje’ af. Het laatste gezondheidsrapport – voor deze weer wakker wordt gemaakt – ontving NASA deze week. En het zag er uitstekend uit, zo stelt Stern.

JUST GOT WORD FROM THE KUIPER BELT, New Horizons sent a GREEN BEACON! All’s well way out there. And this was our last beacon until long after flyby when downlink finishes in 2020. We wake the bird up from hibernation to start flyby preps next week! GO NEW HORIZONS! pic.twitter.com/ODg7JGPIjN — Alan Stern (@AlanStern) 28 mei 2018

Informatie

En volgende week komt het dutje van New Horizons dus ten einde. NASA zal de sonde de komende maanden klaar gaan stomen voor de scheervlucht. Naar verwachting levert deze ook weer een schat aan informatie op over de Kuipergordel en zijn inwoners. Het zal dan ook wel even duren voor al die informatie op aarde is beland; NASA verwacht de laatste bytes pas in 2020 te verwelkomen.

Wij kijken met name uit naar de foto’s die New Horizons tijdens de scheervlucht gaat maken. Wat daarop te zien zal zijn, is nog in nevelen gehuld. Zo weten onderzoekers niet eens zeker of Ultima Thule wel één hemellichaam is. Wat we wel zeker weten, is dat de foto’s die New Horizons van het hemellichaam gaat maken, verbluffend zullen zijn. Eerder liet NASA weten dat New Horizons het Kuipergordelobject – indien mogelijk – tot een afstand van zo’n 3500 kilometer zal naderen. Naar verwachting zijn op de foto’s dan ook details van zo’n 70 meter en groter te zien (ter vergelijking: op de beelden die New Horizons van Pluto maakte, zijn de kleinste details zo’n 183 meter groot). Het vervolg van New Horizons’ missie is dan ook iets om reikhalzend naar uit te zien!