Nog niet eerder zagen we het silhouet van de dwergplaneet in zo’n hoge resolutie!

New Horizons scheerde in juli 2015 langs Pluto. Het leverde fantastische foto’s en een schat aan informatie op. Eenmaal voorbij Pluto keek New Horizons nog een keertje achterom en maakte enkele ‘afscheidsfoto’s’. Op die foto’s zien we het silhouet van Pluto en trekt de dunne, blauwkleurige atmosfeer van de dwergplaneet de aandacht.

Hoge resolutie

We hebben al een paar van die afscheidsfoto’s van New Horizons mogen bewonderen. Maar NASA heeft er nu eentje vrijgegeven die de kroon spant. Het is eigenlijk een mozaïek dat bestaat uit zes foto’s die New Horizons maakte toen deze inmiddels zo’n 200.000 kilometer van Pluto verwijderd was. Nog niet eerder konden we volgens NASA het uitzicht dat New Horizons tijdens het afscheid van Pluto had in kleur en in zo’n hoge resolutie bewonderen.

De nevels

Zoals gezegd trekt met name de atmosfeer van de dwergplaneet de aandacht. Die atmosfeer wordt gekenmerkt door spectaculaire uit lagen opgebouwde blauwe nevels. Onderzoekers denken dat deze ontstaan doordat zonlicht reageert met methaan en andere moleculen in de atmosfeer van Pluto. Daarbij ontstaan deeltjes die met name blauw licht reflecteren.

Wat deze foto ook bijzonder maakt, is dat bepaalde oppervlaktekenmerken in het oog springen. Zo zie je enkele bergen (linksboven, op elf uur ongeveer) die afsteken tegen de nevel. Voor een grotere versie van de foto (waarop de bergen heel goed te zien zijn) klik hier!