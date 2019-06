De eerste commerciële (bemande) missies naar het ISS kunnen volgend jaar al plaatsvinden.

Nu vinden we aan boord van het internationale ruimtestation alleen nog astronauten die verbonden zijn aan gouvernementele ruimtevaartorganisaties zoals Roscosmos, NASA of ESA. Maar dat gaat veranderen. NASA heeft vandaag bekend gemaakt het ISS spoedig open te gooien voor de private sector. En dat betekent dat commerciële ruimtevaartbedrijven zeer binnenkort hun eigen astronauten naar het ISS kunnen sturen en hun eigen activiteiten aan boord van het ISS kunnen organiseren.

De eisen

Wie denkt dat de bedrijven straks vrij spel hebben aan boord van het ISS, heeft het echter mis. NASA maakt – voor nu – slechts een beperkt deel van de aan haar toegewezen tijd en ruimte aan boord van het ISS vrij voor de private sector. En commerciële bedrijven die op die tijd en ruimte aanspraak willen doen, moeten aan strenge eisen voldoen. Zo moeten ze aantonen dat het experimenteren met, ontwikkelen van of produceren van hun product echt de beperkte zwaartekracht zoals die in het ISS voorkomt, vereist. Of hun commerciële activiteiten moeten verband houden met een NASA-missie. Of een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wat NASA een ‘sustainable low-Earth orbit economy‘ noemt. Heel concreet moet je dan denken aan een verzameling commerciële bedrijven die in de nabijheid van de aarde astronauten trainen, onderzoek doen en systemen ontwikkelen en zo de weg banen voor langdurige missies naar de maan of zelfs Mars.

Naar de maan

Uiteindelijk wil NASA het ISS helemaal loslaten. Dat heeft meerdere voordelen voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Allereerst kan men de aandacht dan volledig richten op bemande missies naar de maan en Mars. Ten tweede kan er flink wat geld bespaard worden, doordat het ISS niet langer een kostenpost is. En mocht NASA onverhoopt toch nog wat aan boord van het ISS willen experimenteren, dan koopt het bij ruimtebedrijven een tripje en verblijf naar het ISS in, wat waarschijnlijk – lang leve de marktwerking – dan een stuk goedkoper is dan nu. Ondertussen werken de ruimtebedrijven die aan boord van het ISS actief zijn aan technologieën die NASA weer handig kan gebruiken om bemande bases op de maan en Mars te realiseren. Kortom: men slaat meerdere vliegen in één klap.

Astronauten

De komende jaren zal NASA dus plaatsmaken voor de private sector. Reeds in 2020 zal naar verwachting de eerste commerciële missie plaatsvinden. En zoals gezegd kunnen dat ook bemande missies worden. NASA biedt bedrijven de kans om twee keer per jaar astronauten naar het ISS te sturen, die aldaar tot 30 dagen op rij mogen vertoeven. Voor het vervoer van de astronauten verwijst NASA de bedrijven naar het Commercial Crew Program: een programma waarbinnen NASA en bedrijven zoals SpaceX nauw samenwerken om een veilig en relatief goedkoop transportsysteem tussen het ISS en de aarde op te zetten.

Bedrijven die zich op uitnodiging van NASA een weg willen banen naar het ISS moeten niet alleen aan de door NASA gestelde eisen voldoen, maar ook een dikke portemonnee meebrengen. Aan het gebruik van de faciliteiten aan boord van het ISS hangt namelijk een fiks prijskaartje. Zo betaalt men voor het gebruik van het toilet een slordige 11.250 dollar per bemanning per dag. En gebruik maken van de voorraden aan boord van het ISS (denk aan voedsel, lucht, de EHBO-doos en trainingsapparaten) kost zo’n 22.500 dollar per bemanning per dag. En ook de energie is met zo’n 42 dollar per kilowattuur prijzig.