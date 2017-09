Na een vijf maanden durend dutje is er werk aan de winkel voor de ruimtesonde!

New Horizons is momenteel onderweg naar Kuipergordelobject MU69. Dat is vanaf Pluto – waar de sonde in juli 2015 langs scheerde – een behoorlijke reis. En dus mag New Horizons zo af en toe even de ogen sluiten. Zo klokte de sonde vijf maanden geleden tijdelijk uit. Maar aan die laatste winterslaap is nu een einde gekomen: NASA heeft de sonde weer wakker gemaakt.

Werk aan de winkel

En met een reden, want er is werk aan de winkel! Terwijl de sonde zich door de Kuipergordel haast, moet er namelijk ook nog onderzoek worden gedaan. Zo willen onderzoekers meer weten over de straling, het gas en stof in de Kuipergordel. Bovendien moet de sonde zich zo langzamerhand ook voor gaan bereiden op de volgende scheervlucht, die gepland staat voor 1 januari 2019. Zo moet de sonde begin december nog een koerswijziging uitvoeren om MU69 te kunnen bereiken.

Nog één dutje voor de boeg

Er is dus genoeg te doen daar in de Kuipergordel. Is het dan definitief gedaan met de rust voor New Horizons? Dat zeker niet. Op 22 december wordt de sonde weer in winterslaap gebracht. Dat dutje duurt tot 4 juni. Op die dag zal NASA de sonde voor de laatste keer wakkerschudden en zullen de laatste voorbereidingen voor de scheervlucht langs MU69 worden getroffen.

New Horizons is op dit moment zo’n 5,8 miljard kilometer van de aarde verwijderd. De afstand tot MU69 is een slordige 593 miljoen kilometer.