Het resultaat is verbluffend: zelfs de continenten op de aarde zijn op de foto te zien.

Het kiekje is gemaakt door de High Resolution Imaging Science Experiment-camera aan boord van de Mars Reconnaissance Orbiter. Op het moment dat de camera de foto maakte, was Mars zo’n 205 miljoen kilometer(!) van de aarde verwijderd.

Ondanks die grote afstand zijn op de foto nog aardig wat details zichtbaar. Zo kun je zelfs de continenten onderscheiden. De roodbruine vlek in het hart van de aarde is Australië. Zuidoost-Azië zie je bovenaan. De heldere vlek linksonder is Antarctica. De andere heldere vlekken zijn wolken.

De foto is eigenlijk een combinatie van twee foto’s. Uit een aantal kiekjes heeft NASA de beste foto van de maan en de beste foto van de aarde gekozen en deze vervolgens gecombineerd. Omdat de maan veel donkerder is dan de aarde zou deze anders niet zichtbaar zijn geweest. Ondanks dat de foto met wat knip- en plakwerk tot stand is gekomen, kloppen de verhoudingen en posities die de twee hemellichamen ten opzichte van elkaar innemen, wel.

NASA maakte de foto’s van de aarde en de maan niet zomaar. De kiekjes waren bedoeld om de camera aan boord van de Marsorbiter – die al sinds 2006 rond de rode planeet cirkelt – te kalibreren.