De ijsberg is na achttien jaar aangekomen op een plek waar ijsbergen ‘sterven’. En de vorm? Puur toeval, aldus NASA.

Astronauten op het Internationaal ruimtestation ISS hebben wel een heel bijzondere ijsberg gespot. Zo zagen ze een groot brok ijs in de vorm van een doodskist over de oceaan dobberen. De ijsberg drijft op dit moment steeds warmer wordend water in en is – na bijna twee decennia verdwaald te zijn op zee – onderweg naar zijn laatste rustplaats.

B-15T

De stervende ijsberg heeft de naam B-15T en drijft op dit moment op de Zuid-Atlantische Oceaan, tussen Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwich eilanden. De winter op het zuidelijke halfrond loopt op dit moment ten einde. Hierdoor bereikt meer zonlicht het oppervlak, waardoor de zon het omliggende water verder opwarmt. Ook is er rondom de ijsberg geen zee-ijs te zien, wat inhoudt dat de watertemperatuur al boven het vriespunt is uitgekomen.

Reis

De reis van B-15T naar het ijsbergkerkhof is lang geweest. Zo begon het allemaal in maart 2000, toen de Ross-ijsplaat op Antarctica een record brekend groot stuk ijs kwijtraakte. Nog nooit hadden satellieten zo’n groot stuk ijs van Antarctica los zien komen. Het ging om de ijsberg B-15 die een oppervlak van ongeveer 11.000 km2 besloeg. In de jaren die volgden, brak B-15 in meerdere stukken, waaronder B-15T. De ijsberg doolde vervolgens voor achttien jaar rond op zee.

Botsingen

De eigenaardige vorm heeft B-15T te danken aan de talloze botsingen die hij in zijn leven onderging. Zo smashte hij terug tegen de Ross-ijsplaat en klapte vervolgens tegen andere ronddobberende ijsbergen aan. Hierdoor zijn er telkens stukken van het ijs afgebroken, waardoor er lineaire randen en lijnen ontstaan. Dit zagen we onlangs ook nog gebeuren bij een ijsberg die voor de Larsen C-ijsplaat ronddreef en wel hele scherpe en rechte hoeken had.

Dat ijsberg B-15T de vorm van een doodskist heeft aangenomen, is “een ongeluk van tijd en ruimte,” stelt onderzoeker Chris Shuman. “We kunnen alleen maar gissen naar alle processen waaraan dit overblijfsel van B-15 is blootgesteld tijdens zijn lange tocht rond Antarctica.”