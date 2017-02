De rover gaat een kijkje nemen bij een voormalig meer, een voormalige warmwaterbron of een heel oud stukje Marsoppervlak.

Eind vorige week zijn een aantal onderzoekers bijeengekomen om zich te buigen over de beste landingsplek voor de volgende Amerikaanse Marsrover. En daar rolt een lijstje met drie mogelijke kandidaten uit.

Om tot deze selectie te komen, stelden onderzoekers zich verschillende vragen. Bijvoorbeeld: is de locatie geschikt voor het neerzetten en verplaatsen van een rover? Zijn er aanwijzingen dat het gebied ooit beschikte over de omstandigheden die microbieel leven vereist? Kunnen de gesteenten in dit gebied sporen van dat leven herbergen? Ook is het natuurlijk belangrijk dat de rover in een gegeven gebied al zijn missiedoelen kan behalen.

Klinkt deze locatie bekend? Dat kan kloppen. Deze krater werd eerder namelijk al bezocht door Marsrover Spirit. Maar NASA heeft een goede reden om nog eens naar deze krater toe te gaan, want Spirit ontdekte er iets bijzonders: sporen van een warmwaterbron. Een grote verrassing, aangezien de rover op geen enkele andere plek in de 160 kilometer brede krater sporen van water had aangetroffen. Helaas gaf Spirit in 2010 de geest en zijn er dus nog veel vragen over deze warmwaterbron-bevattende krater. En die kan de nieuwe Marsrover wellicht gaan beantwoorden.Een andere optie is een bezoekje aan een zeer oud stukje Marsoppervlak met een interessant verhaal. Het noordoostelijke deel van Syrtis werd ooit flink verwarmd door vulkanische activiteit. Hierdoor smolt het ijs aan het oppervlak en ontstond er dus…vloeibaar water. Eén van de belangrijkste vereisten voor het leven zoals wij dat kennen. Dat vloeibare water stond bovendien in contact met mineralen en creëerde zo – in theorie – de ideale omstandigheden voor het ontstaan van en in standhouden van microbieel leven. Het mooie van dit deel van Syrtis is dat het terrein uit verschillende laagjes is opgebouwd. Elk laagje vertelt iets over een andere periode in de geschiedenis van Mars en hoe de omstandigheden in dit gebied door de tijd heen veranderden.

Kandidaat 3: Jezero-krater

Ook interessant is de Jezero-krater. Deze krater getuigt namelijk van het feit dat Mars in het verleden afwisselend met heel natte en droge perioden te kampen had. Zo zijn er aanwijzingen dat deze afwisselend gevuld was met water en weer droog kwam te staan. Tijdens natte perioden kan in de krater microbieel leven zijn geweest. En de Marsrover kan resten daarvan wellicht terugvinden in de sedimenten in de krater.

De missie

De Marsrover in kwestie moet in juli 2020 gelanceerd worden. De rover zal onder meer op zoek gaan naar sporen van levensvormen die wellicht lang geleden op Mars leefden. Tevens zal de rover een aantal monsters verzamelen die tijdens een volgende missie terug naar de aarde kunnen worden gebracht.

De Amerikanen zijn niet de enigen die in 2020 naar Mars gaan. Ook de Europese en Russische ruimtevaartorganisatie zullen in 2020 een rover naar Mars sturen: ExoMars. Op dit moment rijden op Mars al twee Marsrovers rond: Curiosity en Opportunity. In mei 2018 willen de Amerikanen nog een lander naar Mars sturen: Mars Insight. Deze zal onderzoek gaan doen naar het binnenste van Mars en daartoe tot wel 4,5 meter diep in de rode planeet gaan boren.