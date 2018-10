Er zijn nog vier mogelijke landingsplekken in de race.

In 2020 stuurt NASA opnieuw een rover naar Mars. En wat voor één. De rover is in staat om sporen van (voormalig) leven op Mars te detecteren en zal daar ook actief naar op zoek gaan. Ook is het de bedoeling dat de rover verschillende monsters verzamelt die in de toekomst kunnen worden opgehaald voor analyse op aarde.

Landingsplek

Om het maximale uit deze zogenoemde Mars 2020-missie te halen, is het van groot belang een zeer geschikte landingsplek te kiezen. Zo’n landingsplek moet veilig zijn – de rover moet er veilig kunnen landen en zich er vrij gemakkelijk kunnen verplaatsen. Maar de landingsplek moet ook wetenschappelijk gezien interessant zijn en antwoord kunnen bieden op de vragen die een Marsrover moet beantwoorden. In het geval van de Mars 2020-missie zou het bijvoorbeeld mooi zijn als deze landt op een plek die in het verleden wellicht leefbaar is geweest.

De eerste gesprekken over waar Mars 2020 voet op Mars moest gaan zetten, vonden al in 2014 plaats. In die tijd waren er nog 30 mogelijke landingsplaatsen in de race. Uiteindelijk werd het aantal kandidaat-landingsplaatsen teruggebracht naar drie. Maar begin vorig jaar werd er toch nog een vierde aan toegevoegd. Dit zijn de kandidaten:

– Columbia Hills – een heuvelachtig gebied, te vinden in de Gusev-krater. Eerder bezocht Marsrover Spirit dit gebied al en ontdekte er sporen van een warmwaterbron. Daar zouden onderzoekers heel graag meer over willen weten!

– Noordoost Syrtis – Op deze plek zouden de omstandigheden voor het ontstaan en evolueren van leven ooit uitermate goed zijn geweest. Het mooie van dit deel van Syrtis is dat het terrein uit verschillende laagjes is opgebouwd. Elk laagje vertelt iets over een andere periode in de geschiedenis van Mars en hoe de omstandigheden in dit gebied door de tijd heen veranderden.

– Jezero – een krater die in het verleden zo af en toe vol moet hebben gestaan met water, een belangrijk ingrediënt voor leven zoals wij dat kennen.

– Midway – gelegen tussen Jezero en Noordoost Syrtis in, biedt deze landingsplek mogelijk het beste van twee werelden.

De afgelopen dagen zijn er onder een grote groep wetenschappers opnieuw gesprekken geweest over de landing van Mars 2020. De aanbevelingen die uit die gesprekken rollen, worden doorgezet naar NASA die uiteindelijk – waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar – één landingsplek kiest.