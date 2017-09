Volgend jaar mei moet Marslander InSight het luchtruim kiezen.

De afgelopen zomer is er hard aan de lander gewerkt, zo laat NASA weten. En inmiddels is deze bijna klaar voor lancering. “De lander is af en de instrumenten zijn erop gemaakt,” vertelt Stu Spath, namens NASA. Dat betekent dat de lander nu uitgebreid getest kan gaan worden: de laatste grote hindernis alvorens deze gelanceerd wordt.

Geduld InSight heeft ons geduld aardig op de proef gesteld. Oorspronkelijk zou de lander vorig jaar al gelanceerd worden, maar problemen met de seismometer gooiden roet in het eten. Die problemen zijn nu opgelost, zo verzekert NASA. Maar dat heeft wel tijd gekost. En een hoop geld. Zo moest er meer dan 153 miljoen dollar extra in de missie worden gestopt.

Mei 2018

Enige haast was ook wel geboden. Want de lanceerdatum komt steeds dichterbij. NASA wil de lander ergens in mei naar Mars sturen. De lander zal daar dan eind november 2018 arriveren.

De missie

Onderzoekers hebben hoge verwachtingen van de lander, die iets compleets nieuws gaat doen op Mars. Zo is de lander uitgerust met sensoren die straks in Mars gehamerd zullen worden, om vervolgens op drie meter diepte of meer onderzoek te doen naar de hoeveelheid energie die uit het binnenste van de planeet komt. Ook beschikt de lander over een seismometer die zelfs piepkleine ‘Marsbevingen’ kan detecteren en meer kan onthullen over de binnenste lagen van de planeet. Daarnaast moet de sonde ook verstoringen in de rotatie van de rode planeet kunnen opvangen en zo meer kunnen vertellen over de omvang van de kern van Mars.

Het werk van InSight geeft niet alleen meer inzicht in Mars, maar in alle rotsachtige planeten die ons zonnestelsel rijk is, zo denkt hoofdonderzoeker Bruce Banerdt. “Omdat het binnenste van Mars in de afgelopen drie miljard jaar veel minder omgeroerd is dan dat van de aarde, is bewijs omtrent de kindertijd van rotsachtige planeten in deze planeet wellicht beter bewaard gebleven.”