Twee jaar geleden trakteerde de Amerikaanse ruimteorganisatie ons met prachtige posters van verre werelden. Nu is het intergalactische reisbureau weer geopend.

Op deze website van NASA kun je virtueel over het oppervlak wandelen van een verre exoplaneet. Hieronder zie je hoe het oppervlak van Kepler-186f eruit zou kunnen zien. Er bestaan geen close-up-foto’s van deze exoplaneet, dus het is en blijft giswerk.

Exoplaneet Kepler-186f is ongeveer net zo groot als de aarde. De ster waar deze planeet omheen cirkelt, is veel koeler en roder dan de zon. Als er planten op de planeet groeien die aan fotosynthese doen, dan hebben deze – beïnvloed door de lichtdeeltjes van de veel rodere ster – wellicht een opvallend kleurtje.

Astronomen weten niet of Kepler-186f een atmosfeer heeft. Op de site van NASA is het daarom mogelijk om een atmosfeer toe te voegen of te verwijderen. Dat ziet er dan zo uit:

Naast Kepler-186f kun je ook TRAPPIST-1e en Kepler-16b bezoeken. Het is een zoethoudertje tot het moment dat we daadwerkelijk naar deze exoplaneten kunnen reizen.