Zo mooi is onze natuurlijke satelliet in 4K!

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft een prachtig filmpje vrijgegeven van de maan. Het is een re-make van een filmpje dat in 2011 is vrijgegeven en gebaseerd was op de data die de Lunar Reconnaissance Orbiter in aanloop naar dat moment had verzameld. In de afgelopen zeven jaar is daar natuurlijk veel meer data bij gekomen. En dat resulteert nu in een nieuw filmpje, in een veel hogere resolutie.

In het filmpje scheren we over een aantal bekende en een aantal minder bekende plekken op de maan. Zo zien we landschappen die zich aan de voorzijde van de maan bevinden en dus ook vanaf de aarde prima zichtbaar zijn. Maar er zijn ook landschappen in het filmpje opgenomen die alleen vanuit de ruimte te bewonderen zijn. Enjoy!