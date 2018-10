Maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie blijft wel luisteren naar een teken van leven.

NASA probeert al twee maanden tevergeefs contact te leggen met marsrover Opportunity. De marsrover kwam terecht in één van de heftigste stofstormen die ooit op Mars waargenomen is. Hierdoor kwam de op zonne-energie werkende rover plotsklaps zonder batterij te zitten. Maar hoewel de stofstorm al een tijdje is opgetrokken, is er nog altijd geen teken van leven ontvangen. En nu denkt NASA er toch serieus over na om de handdoek in de ring te gooien.

Batterij

Tijdens de storm maten de onderzoekers een tau-waarde – dat zegt iets over de mate waarin de atmosfeer ondoorzichtig is – van 10.8. Ter vergelijking, een gemiddelde tau op Mars is meestal 0.5. De technici voorspelden dat Opportunity een tau van minder dan 2.0 nodig had voordat hij zijn batterijen weer kon opladen. Destijds liet onderzoeker John Callas weten: “Wanneer het tauleven lager wordt dan 1,5 zullen we actief proberen contact te leggen met de rover.” En zo geschiedde. Het team stuurde commando’s via de antennes van NASA’s Deep Space Network:

#OppyPhoneHome Update

With Mars' skies clearing, we'll be trying multiple times a day to command Opportunity via the Deep Space Network, and continue passive listening via broadband. More: https://t.co/YvoDCwT3Vw pic.twitter.com/6Cns83PYa7 — Spirit and Oppy (@MarsRovers) 11 september 2018

Meerdere keren per week proberen de onderzoekers contact op te nemen met Opportunity. Grote antennes ‘porren’ de rover als het ware, en zoeken naar signalen die vanuit Opportunity worden uitgezonden. Maar tot op heden houdt Opportunity zich nog altijd stil. In de tussentijd konden we de marsrover wel weer op het oppervlak van Mars aanschouwen:

Oppy, can you hear us?

We still haven’t heard from @MarsRovers Opportunity, but at least we can see her again. Active commanding continues in hopes of reestablishing communication. https://t.co/pwjPqUUg04 #OppyPhoneHome 📸: @HiRISE pic.twitter.com/5ZPcqvHAcN — NASA JPL (@NASAJPL) 25 september 2018

45 dagen

NASA gaf destijds ook aan 45 dagen actief naar een teken van leven te zoeken. “Als we na 45 dagen nog steeds niets hebben gehoord, moeten we er sterk rekening mee gaan houden dat de kou en het stof een storing hebben veroorzaakt waar de rover waarschijnlijk niet van kan herstellen,” zei John Callas vorige maand. Maar zelfs als de rover niet meer de oude wordt, kan het team alsnog trots zijn op de rover. Zo zou deze oorspronkelijk voor maar 90 dagen meegaan, maar rijdt op dit moment al vijftien jaar rond op de rode planeet. Daarnaast werd hij ontworpen om 1000 meter af te leggen, maar heeft er ondertussen al 48 kilometer opzitten.

Wind

Toch wil het niet meteen zeggen dat als men binnen 45 dagen niets van Opportunity heeft gehoord, de rover ook echt dood is. Zo zou het bijvoorbeeld goed kunnen dat er grote hoeveelheden stof op de zonnepanelen van de rover vastgekoekt is, waardoor hij gewoon nog niet voldoende energie kan opwekken om antwoord te geven. Mocht dit het geval zijn, dan is er zeker nog hoop. In de periode tussen november en januari vindt er namelijk een winderige periode plaats op Mars. Deze wind heeft al eerder bijgedragen aan het opschonen van roverpanelen. Het team blijft dus hoopvol dat als de wind het stof van Opportunity afblaast, de rover toch weer gehoor geeft.

Op korte termijn laat NASA het echter voor wat het is. De ruimtevaartorganisatie moet zich namelijk gaan concentreren op de naderende InSight-landing. Marsrover Insight is sinds mei al onderweg naar de rode planeet en zal daar binnenkort aankomen. De lander zal zich vervolgens in een vast plek rond de planeet nestelen. Het doel is om meer te weten te komen over het oppervlak van Mars. Hoewel de aandacht dus even wordt verschoven, laat NASA Opportunity niet helemaal in de steek. Hoewel ze stoppen met het uitzenden van signalen, zullen ze de marsrover in de gaten blijven houden om te zien of hij toch weer uit zijn winterslaap herrijst.