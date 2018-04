Dit is heel erg vreemd.

Tot vorige week was NASA al bijna tien jaar bezig met het ontwikkelen van een onbemande missie naar de maan: de Resource Prospector-missie. Tijdens deze missie zou een rover afreizen naar één van de poolgebieden en aldaar op zoek gaan naar grondstoffen die van pas kunnen komen als mensen naar de maan reizen. Ondanks alle tijd en geld dat de Resource Prospector-missie al heeft gekost, heeft NASA vorige week echter besloten om de stekker eruit te trekken. Het project wordt met ingang van juni officieel opgedoekt.

Vreemd!

Wetenschappers snappen er niks van. Natuurlijk: het komt wel vaker voor dat NASA een missie schrapt (vaak om budget-redenen). Maar dat juist deze missie gesneuveld is, is vreemd. Nauwelijks een half jaar geleden heeft president Trump NASA namelijk opdracht gegeven om terug te keren naar de maan. De president wil onze natuurlijke satelliet gebruiken als een springplak naar Mars en andere verre bestemmingen. In dat scenario zouden mensen het langdurig op de maan moeten kunnen uitzingen en dat vereist dat we de natuurlijke satelliet en haar grondstoffen als onze broekzak moeten kennen. De Resource Prospector-missie had daar enorm bij kunnen helpen; de missie is ontwikkeld om onder meer onderzoek te doen naar de omvang, toegankelijkheid en samenstelling van het ijs in de poolgebieden op de maan.

Niet serieus

In een open brief, gericht aan de gloednieuwe baas van NASA, James Bridenstine, laten twee leden van de Lunar Exploration Analysis Group (LEAG) hun verwondering over NASA’s beslissing duidelijk doorklinken. “Het cancellen van RP (Resource Prospector, red.) kan vertaald worden als: NASA is niet serieus over een terugkeer naar het oppervlak van de maan.”

Kwalijke zaak

En dat is een kwalijke zaak, zo vinden de onderzoekers. Want daarmee gooit de ruimtevaartorganisatie de eigen glazen in. NASA is namelijk niet de enige die aast op waardevolle grondstoffen die op de maan te vinden zijn. “Er staan tussen nu en 2025 zes internationale robotische missies naar de poolgebieden gepland; andere landen zijn erop gebrand de grondstoffen waarvan we sinds het Apollo-programma ten einde kwam, weten dat ze er zijn, te claimen (…) Het is dan ook van groot belang dat NASA er alles aan doet om toonaangevend te zijn als het gaat om het in kaart brengen van het maanoppervlak.”

NASA heeft nog niet op de brief gereageerd. Wel is er op de site een korte update te lezen over het lot van de Resource Prospector. En daarin laat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie doorschijnen in te willen zetten op de ontwikkeling van meerdere landers die gaandeweg steeds groter worden en uiteindelijk leiden tot de bouw van een bemande maanlander. In aanloop daar naartoe zullen geselecteerde instrumenten die eigenlijk ontwikkeld waren voor de Resource Prospector-missie naar de maan worden gestuurd door commerciële en internationale partners. Het zijn vrij vage plannen en lang niet zo concreet als de Resource Prospector-missie, die in grove lijnen al af was en in 2022 het luchtruim zou kiezen.