Gegevens van de Galileo-missie uit de jaren negentig zijn verwerkt in nieuwe computermodellen. De resultaten zijn verrassend.

De afgelopen jaren spotte Hubble mogelijk waterpluimen boven het oppervlak van de maan Europa van Jupiter. Wetenschappers vermoeden al langer dat onder het bevroren oppervlak van Europa een flinke oceaan schuilt. “Mogelijk is er zelfs sprake van leven in deze oceaan”, beweert wetenschapper Geoff Yoder van NASA.

In 1997 verzamelde de Galileo-ruimtesonde gegevens over het magnetische veld van Jupiter. Galileo registreerde een klein lokaal dipje in dit magnetische veld, toen het ruimtevaartuig op 200 kilometer boven het oppervlak van Europa vloog. Twintig jaar geleden snapten de onderzoekers daar niks van. Nu denkt het team van wetenschappers dat Europa door een pluim van Europa vloog.

Het is goed te verklaren. Materie in de pluimen van Europa wordt geïoniseerd en dat zorgt voor een dipje in het magnetische veld. Onderzoeker Xianzhe Jia en zijn teamleden hebben een nieuw 3D-model gemaakt van een pluim op Europa, aangevuld met data van de Hubble-ruimtetelescoop. “Er zijn nu zoveel bewijzen dat het moeilijk is om het bestaan van pluimen op Europa te ontkennen,” vertelt wetenschapper Robert Pappalardo van het Europa Clipper-project.

In het volgende decennium wordt Europa Clipper gelanceerd. Dit ruimtevaartuig zeilt twee keer per week langs de maan Europa. Europa Clipper gaat op zoek naar tekenen van leven en zal hopelijk ook het bestaan van pluimen op Europa bevestigen.