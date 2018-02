Grote vraag is nu: doet ‘ie het nog?

Je sleutels. Je tas. Die belangrijke notities. We zijn allemaal wel eens wat kwijt. Maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie maakt het helemaal bont. Die verloor aan het begin van deze eeuw namelijk een ruim 1,5 meter grote en bijna 500 kilo zware satelliet uit het oog. Meer dan tien jaar later is er echter goed nieuws: een amateur-astronoom heeft de verloren satelliet teruggevonden!

Gevonden!

De amateur-astronoom ontdekte de satelliet op 20 januari in een hoge baan om de aarde. En NASA kan inmiddels bevestigen dat het om de IMAGE-satelliet gaat (zie kader).

De IMAGE-satelliet werd in 2000 gelanceerd en moest onderzoek doen naar de magnetosfeer – het deel van de ruimte waarin het aardmagnetisch veld heer en meester is. De satelliet deed in twee jaar tijd keurig wat er van ‘m verwacht werd. Maar in 2005 lukte het NASA niet langer om contact met de satelliet te krijgen. In 2007 werd een reboot van het systeem gepland, maar ook dat mislukte. En dus werd de satelliet doodverklaard.

Met de herontdekking van de satelliet heeft NASA zich een hoop werk op de hals gehaald. Inmiddels is het al gelukt om wat data afkomstig van de satelliet uit te lezen en de gegevens suggereren dat in ieder geval het belangrijkste controlesysteem nog operationeel is. Om een completer beeld te krijgen van de status van de satelliet is meer informatie nodig. Maar het verzamelen daarvan is nog niet zo eenvoudig. NASA verwacht nog zeker twee weken nodig te hebben om de oude software en databases aan boord van de satelliet aan te passen aan de modernere systeem die vandaag de dag gebruikt worden om met satellieten te communiceren. Veel van de hardware die bijna twintig jaar geleden gebruikt werd om met IMAGE te communiceren, bestaat niet meer en de systemen die er nog wel zijn, hebben inmiddels al flink wat updates achter de rug. Het vereist dan ook behoorlijk wat ‘reverse engineering‘.

Uiteindelijk hoopt NASA ook de wetenschappelijke instrumenten aan boord van IMAGE weer te activeren en vast te kunnen stellen hoe zij er aan toe zijn. “Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal NASA een beslissing nemen over hoe het verder gaat,” is in een persverklaring te lezen. Daarmee blijven de exacte plannen van NASA voor nu in nevelen gehuld, maar het lijkt niet ondenkbaar dat deze satelliet na een vakantie van tien jaar straks gewoon weer aan de bak moet.