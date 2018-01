En deze Kilopower-reactor gooit hoge ogen.

Stroom is een essentieel onderdeel voor de mensen die afreizen naar de ruimte. Denk maar aan het simpel aandoen van een lamp, maar ook bij het uitvoeren van experimenten. Het genereren van elektriciteit is daarnaast ook noodzakelijk om astronauten weer veilig te laten terugkeren naar de Aarde. En een betrouwbaar en efficiënt energiesysteem is daarom broodnodig.

Marskolonisten Het lijkt een kwestie van tijd voor we naar Mars gaan. Zeker nu er wordt geëxperimenteerd met nieuwe energiebronnen. Maar… waar moet de eerste Marskolonisten eigenlijk landen?

Kilopower

Op dit moment is NASA aan het experimenteren met een Kilopower-reactor. Volgens NASA is deze nieuwe krachtbron veilig, efficiënt en kan het voldoende energie leveren voor toekomstige verkenningsmissies in de ruimte. Zo zou deze lichtgewicht generator tot tien kilowatt elektrisch vermogen kunnen leveren voor zeker tien onafgebroken jaren. Dat is genoeg om twee gemiddelde huishouders van stroom te voorzien. Voor de toekomstige Marskolonisten een fijne gedachte.

Rode planeet

Het grote voordeel van Kilopower is dat het overal energie kan bieden, waar mensen – of robots – ook naartoe gaan. “We willen een energiebron ontwikkelen die extreme omgevingen aankan,” zegt NASA-onderzoeker Lee Mason. “En met Kilopower strekt ons bereik uit over heel Mars, zelfs op de noordelijke breedtegraden waar zich water bevindt.” Wat dat betreft is Kilopower een stuk betrouwbaarder dan bijvoorbeeld zonnepanelen. Op Mars varieert namelijk de kracht van de zon in de loop van de seizoenen sterk. Zo kunnen er bijvoorbeeld voor maanden zandstormen over Mars razen.

Maan

De onderzoekers denken ook dat de Kilopower-reactor goed zal gedijen op de maan. “Daar kan Kilopower worden ingezet om te helpen zoeken naar hulpbronnen in permanent beschaduwde kraters,” legt Mason uit. Ook zou de reactor tegen de enorm koude maannacht kunnen, die wel veertien dagen duurt.

In deze uitdagende omgevingen is de Kilopower-reactor volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie perfect voor de klus. Om hier zeker van te zijn, voeren de onderzoekers verschillende testen uit. Eind maart volgt het laatste en grootste experiment, waarbij de reactor voor 28 uur op vol vermogen zal draaien.