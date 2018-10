Na Hubble, Opportunity, Curiosity en Kepler is ook ruimteobservatorium Chandra tijdelijk uit de running.

Het ruimteobservatorium ging eind vorige week opeens in veiligheidsmodus, zo laat NASA in een korte verklaring weten. Onduidelijk is nog waarom.

Veiligheidsmodus

Wanneer Chandra in veiligheidsmodus gaat, verandert de oriëntatie van het observatorium, waardoor de zonnepanelen de maximale hoeveelheid zonlicht opvangen. Ook wordt de belangrijkste hardware ontlast. Voor zover we nu weten, is Chandra succesvol in veiligheidsmodus gegaan en functioneren alle systemen zoals men in zo’n situatie zou verwachten.

Gyroscoop

Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is namelijk dat NASA nog niet weet waarom het observatorium uit de running is gegaan. Mogelijk is het het resultaat van een probleem met een gyroscoop. Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen.

Negentien jaar

Chandra is in zekere zin al ver over de datum; oorspronkelijk had de missie maar vijf jaar moeten duren. Maar inmiddels is Chandra al negentien jaar actief. Toch verwachtte NASA tot voor kort dat het observatorium zeker nog een aantal jaren mee zou kunnen.

Chandra is niet het enige zorgenkindje van NASA. Al enkele maanden zijn er grote zorgen omtrent Marsrover Opportunity waarvan nog altijd onduidelijk is of deze de heftige stofstorm op Mars heeft overleefd. En ook Marsrover Curiosity is nog herstellende van technische problemen. Ook heeft NASA al enkele maanden de handen vol aan Kepler; de planetenjager loopt op zijn laatste benen en heeft er zo langzamerhand een gewoonte van gemaakt om in slaapstand te gaan. En vorige week werd duidelijk dat ook ruimtetelescoop Hubble met technische mankementen kampt. Eind vorige week was er temidden van al die tegenslagen gelukkig ook een beetje goed nieuws. Zo is het NASA gelukt om Kepler wakker te maken en zover te krijgen dat deze het laatste beetje data dat tijdens de laatste waarneemrun is verzameld, gaat downloaden.