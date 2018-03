Nog een paar maanden en dan vliegt de lander – die letterlijk ín Mars gaat kijken – de ruimte in.

De afgelopen jaren is er hard aan de Marslander geknutseld in Denver. Maar nadat onderzoekers onlangs de laatste hand aan de Marslander legden, was het tijd voor een tripje naar de lanceerbasis in Californië. Met een vliegtuig is de lander deze week overgebracht naar de Vandenberg Air Force Base, waar deze op zijn vroegst op 5 mei het luchtruim zal kiezen.

Uitgesteld Eigenlijk had Mars InSight al in 2016 gelanceerd moeten worden, maar problemen met één van de belangrijkste instrumenten aan boord van de lander, hielden deze op aarde.

Testen

De komende maanden wordt de lander op de lanceerbasis klaargemaakt voor lancering. Zo zal de komende weken bijvoorbeeld gekeken worden of deze de vliegreis goed heeft doorstaan. Daarna zal de software een update krijgen en alle hardware – waaronder ook de wetenschappelijke instrumenten aan boord van de lander – getest worden. En dan moet er nog iets belangrijks gebeuren, zo vertelt projectmanager Tom Hoffman. “Eén van de belangrijkste activiteiten voor de lancering is het voltanken van het ruimtevaartuig met de brandstof die deze nodig heeft voor de reis naar Mars.” Als dat gebeurd is, zal de lander enkele tests ondergaan die erop gericht zijn om heel nauwkeurig het massamiddelpunt vast te stellen. “Dat moeten we weten om ons ervan te verzekeren dat de binnenkomst en afdaling in de Martiaanse atmosfeer gaat zoals gepland.”

Mei

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel. Maar de onderzoekers hebben dan ook nog enkele maanden te gaan. Pas vanaf 5 mei kan er gelanceerd worden. Dat heeft alles te maken met de positie van Mars ten opzichte van de aarde. Die is elke 26 maanden gedurende enkele weken bijzonder gunstig voor het op pad sturen van Marsmissies. En in 2018 loopt die gunstige lanceerperiode van 5 mei tot 8 juni.

Als alles volgens plan gaat, zal Mars InSight in november op Mars arriveren. En daar gaat deze Marslander baanbrekende onderzoeken doen. Zo is InSight de allereerste missie die erop gericht is om diep onder het oppervlak van Mars te gluren. De sonde is daartoe uitgerust met een boor die tot zo’n 4,5 meter diep kan reiken. Het is de bedoeling dat Mars InSight onder meer de hitte afkomstig uit het binnenste van Mars gaat meten en bevingen op Mars onderzoekt.