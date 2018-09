Het gaat om een superaarde op zo’n 60 lichtjaar afstand van de aarde.

Dat heeft NASA bekend gemaakt op Twitter. Officieel staat de superaarde momenteel te boek als ‘kandidaat-planeet’, wat betekent dat het bestaan ervan nog bevestigd moet worden door andere onderzoekers (eventueel met behulp van andere observatoria).

The @NASA_TESS team is excited to announce the mission's first candidate planet — a super-Earth around the bright star Pi Mensae, nearly 60 light-years away. The planet orbits every 6.3 days. The discovery is now being reviewed by other scientists to validate it. Stay tuned!

— NASA_TESS (@NASA_TESS) 19 september 2018