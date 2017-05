Vulkaanuitbarstingen en tsunami’s liggen op de loer.

De Javaanse neushoorn wordt reeds ernstig bedreigd. Er is wereldwijd nog maar één wilde populatie te vinden en deze leeft in een nationaal park in Indonesië. Dat lijkt misschien een veilige plek, maar niets is minder waar. Vanuit het nationaal park heb je namelijk zicht op de regelmatig actieve vulkaan Krakatau. En heel dicht bij het nationaal park ontmoeten ook twee aardplaten elkaar. Die ontmoeting resulteert regelmatig in aardbevingen die weer tsunami’s kunnen veroorzaken. Daarvoor waarschuwen wetenschappers in het blad Conservation Letters.

Nog 62 Javaanse neushoorns

In hun studie komen de wetenschappers allereerst met een schatting van het aantal Javaanse neushoorns dat nu nog in het nationaal park te vinden is. Ze baseren zich op 1660 foto’s die in 2013 met behulp van 178 cameravallen zijn gemaakt. De foto’s suggereren dat in het nationaal park nog zo’n 62 Javaanse neushoorns te vinden zijn.

Tsunami

Vervolgens gaan de onderzoekers na welke impact natuurrampen op deze populatie zou hebben. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een tsunami van zo’n tien meter hoog – waarvan verwacht wordt dat deze ergens in de komende 100 jaar ontstaat – zo’n 80 procent van het leefgebied van de Javaanse neushoorns zou bedreigen.

Verplaatsen?

Op basis van hun studie pleiten de onderzoekers ervoor om een aantal Javaanse neushoorns te verplaatsen naar andere leefgebieden. “De Javaanse neushoorn is het meest bedreigde landdier ter wereld,” vertelt onderzoeker Brian Gerber. “Nu hebben we de sociale en politieke wil nodig om door te zetten en extra populaties op te zetten.” Er is inmiddels al onderzoek gedaan naar gebieden buiten het nationale park waarin de Javaanse neushoorn ook zou kunnen gedijen.

De Javaanse neushoorn balanceerde aan het begin van de vorige eeuw op het randje van de afgrond. Naar schatting waren er rond 1937 nog maar 25 Javaanse neushoorns op aarde te vinden. Dat hun aantallen in die tijd zo sterk waren teruggelopen, is onder meer toe te schrijven aan de grote vraag naar de hoorn van de Javaanse neushoorn.