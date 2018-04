De eerste opvallende landschapskenmerken hebben een naam gekregen!

Het is misschien lastig voor te stellen, maar een jaar of vier geleden hadden we geen flauw idee hoe Pluto’s maan Charon er precies uitzag. Maar ruimtesonde New Horizons bracht daar in 2015 tijdens een scheervlucht langs Pluto verandering in. En Charon wist ons te verrassen. De maan bleek allesbehalve saai te zijn en een interessant landschap te hebben. Zo werden er talloze kraters ontdekt, maar ook valleien en bergen en landverschuivingen gespot. Er werd zelfs een kloofsysteem gevonden dat vier keer zo lang is als de Grand Canyon!

Stanley Kubrick

En nu, bijna drie jaar na die fantastische scheervlucht, heeft de IAU (International Astronomical Union) de eerste landschapsverschijnselen op Charon van een officiële naam voorzien. Zo vinden we op de maan nu Kubrick Mons: een bergtop, vernoemd naar de regisseur van 2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick. En de Dorothy-krater, vernoemd naar Dorothy Gale uit The Wizard of Oz. Ook zijn er kloven vernoemd naar Mandjet – een boot uit de Egyptische mythologie waarmee de Egyptische zonnegod Re zich langs de hemel verplaatste – en Argo – een schip uit het Latijnse gedicht Argonautica.

Publiek

De namen zijn voorgedragen door de leden van het New Horizons-team, die zich weer lieten inspireren door het publiek. Dat mocht in 2015 online namen indienen die gebruikt konden worden om landschapsverschijnselen op Charon te benoemen. De door het New Horizons-team voorgestelde namen zijn deze week door de IAU goedgekeurd.

De IAU heeft het er maar druk mee; in 2017 voorzag de organisatie de eerste regio’s op Pluto al van officiële namen. En er zijn nog veel meer verschijnselen in het Pluto-systeem die op een naam wachten. Ondertussen haast New Horizons zich naar zijn volgende bestemming: Kuipergordelobject 2014 MU69 (bijgenaamd Ultima Thule). De sonde zal op 1 januari 2019 langs dit object vliegen en ongetwijfeld opnieuw grootste ontdekkingen gaan doen.