Nieuw onderzoek suggereert dat ze veel vaker dan gedacht geslachtsgemeenschap hadden.

Neanderthalers en moderne mensen hebben in het verleden de lakens gedeeld. Dat ontdekten onderzoekers een paar jaar geleden. En de sporen van die geslachtsgemeenschap zijn nog altijd te vinden in het genoom van alle niet-Afrikaanse mensen op aarde. Ongeveer 2 tot 6 procent van het genoom van deze mensen bevat namelijk een Neanderthaler-component.

Nieuwe studie

Aangenomen werd dat we dat Neanderthaler-DNA opliepen doordat onze voorouders en Neanderthalers in de periode kort nadat de moderne mensen Afrika verlieten incidenteel de lakens deelden. Maar een nieuw onderzoek veegt die aanname van tafel. Amerikaanse wetenschappers stellen in het blad Nature Ecology and Evolution dat Neanderthalers en moderne mensen het veel vaker gezellig maakten dan gedacht. En ze deden dat ook niet alleen in de periode kort nadat moderne mensen Afrika verlieten, maar herhaaldelijk gedurende een veel langere periode.

Simulaties

Het idee dat Neanderthalers en moderne mensen vaker dan gedacht de lakens deelden, is niet nieuw. Onderzoekers vermoeden dat al langer. Het vermoeden wordt ingegeven door het feit dat Oost-Aziatische mensen in vergelijking met Europeanen tot wel 20% meer Neanderthaler-DNA hebben. Met behulp van computermodellen hebben Amerikaanse onderzoekers nu de verschillen tussen het DNA van die Oost-Aziatische mensen en het DNA van Europeanen opgesnord. Vervolgens probeerden ze die genomen te reconstrueren tijdens simulaties waarbij de parameters elke keer net een beetje anders waren. Zo simuleerden ze bijvoorbeeld een situatie waarin Neanderthalers slechts incidenteel en gedurende een korte periode in hun geschiedenis seks hadden met moderne mensen. Het onderzoek wijst uit dat wat we in het genoom van Oost-Aziatische en Europese mensen zien, het beste te verklaren is door een scenario waarin zowel Oost-Aziatische als Europese populaties veelvuldig seks hadden met Neanderthalers.

Het idee dat Neanderthalers en moderne mensen het vaker gezellig maakten dan gedacht, past vrij goed in het beeld dat we nu van onze oorsprong hebben. Lang werd gedacht dat de evolutie van de mens er behoorlijk geordend aan toe ging en de ene mensachtige de andere netjes opvolgde. Maar in de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de werkelijkheid veel complexer is. Verschillende mensachtigen leefden (tijdelijk) zij-aan-zij en gingen ook de interactie met elkaar aan. Zo blijken niet alleen Neanderthalers en moderne mensen de lakens te hebben gedeeld; er is ook direct bewijs dat Neanderthalers het met de Denisovamensen deden. En die Denisovamensen hadden het op hun beurt ook herhaaldelijk gezellig met moderne mensen.